Taylor Swift arrasa en los American Music Awards

La cantante estadounidense Taylor Swift arrasó al obtener cinco galardones y consagrarse como artista de la década durante la entrega de los American Music Awards, los premios votados por el público que sirven como antesala a los Grammys, que se llevó a cabo en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.

Pero además, al llevarse la estatuilla en las categorías artista del año, video musical favorito, cantante pop favorita, artista favorita adulto-contemporáneo y álbum pop favorito, la artista sumó un total de 28 galardones en su trayectoria, con lo que superó el récord de 25 que, hasta ayer, ostentaba Michael Jackson.

Lo cierto es que, al ser considerada por el público como la artista de la década, Swift logró ubicarse a la par de Elvis Presley, Los Beatles, Stevie Wonder y Michael Jackson, ganadores de ese mote en los '50, ' 60, '70 y '80, respectivamente.

