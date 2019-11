El enojo de Karina La Princesita con Dalila por dejarla plantada en el Gran Rex

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La cantante celebró sus 15 años en el teatro Gran Rex y se decepcionó con su colega por no compartir escenario en un momento tan especial. “Aunque me dejó pagando, la sigo respetando”, expresó la cantante.

Karina La Princesita es una de las cantantes más populares de la movida tropical. Para festejar sus 15 años de carrera en el mundo de la música, realizó un recital en el teatro Gran Rex en el que repasó sus mejores temas frente a miles de seguidores.

Pero no fue una noche perfecta para la participante Bailando 2019. Durante el recital, tenía previsto compartir el escenario con una colega: Dalila. Pero a último momento, la popular intérprete le avisó que no iba.

En pleno show, Karina expresó todo su enojo contra la artista: "Le dejé el mejor camarín para ella, y la recibí con rosas. Dije: ‘Yo soy la princesa y ella la reina’. Pero antes de venir me dijeron que no venía. Yo, antes de ser egoísta, pregunté: ‘¿Cómo está?’. Porque capaz le pasó algo. Pero no, no le pasó nada. Solo dijo: ‘Voy a salir del hotel solo para hacer mis shows y no voy a ir’...”.

“Me dolió mucho que no venga, porque me había prometido que iba a venir. Toda esta gente la iba a recibir con mucho amor. Igual, aunque me dejó pagando, la sigo respetando un montón”, se lamentó la cantante de cumbia sobre el escenario.

“Hoy voy por la calle y las señoras grandes me llaman ‘Princesita’ y piden fotos. Me da vergüenza. No es un nombre que yo elegí, sino que me quedó. Pero sigo pensando que hay una reina antes que yo, y la verdad que espero que se dé la oportunidad de cantar juntas, aunque hoy me falló", explicó en el video que pudo verse en el programa Infama.

“Me dejó pagando 15 minutos antes del show. Para mí era un sorpresa que ustedes sepan que esta noche iba a cantar con Dalila. Quizás le pasó algo y no pudo venir. Pero igual nosotros somos personas y le vamos a dar un fuerte aplauso y en algún momento quizás se dé otra oportunidad. Era un regalo hermoso que yo quería, porque la admiro un montón, porque la sigo respetando aunque no haya venido hoy sin ninguna excusa que sea válida", manifestó.

Por último, señaló que no quería seguir hablando porque “era terrible”. Sin embargo, no se aguantó ni dos segundos y dijo: “Tengo un DVD de ella en el que se escucha que dicen: ‘Para Karina que lo mira por TV’. Les pido que a ustedes no se rebajen a esa altura y no griten eso para ella, sino que gritemos: ¡Dalila, Dalila!”.

En el recital de la calle Corrientes, la intérprete repasó éxitos como Miénteme (2004), Mi sueño (2005), Cosas del amor (2006), Regalo de Dios (2008), Sin vergüenza (2009), Con la misma moneda (2010), Tiempo de cambio (2012), Yo sigo cantando (2014) y Mujeres (2017).

Además de su exitosa carrera en la música, el año pasado sumó una faceta teatral al debutar en el espectáculo Siddharta, encabezado por Flavio Mendoza. El coreógrafo fue uno de los invitados al recital por los 13 años y se subió al escenario junto a su hijo Dionisio.

Dalila se enteró de las fuertes declaraciones de su colega y publicó un video en Instagram: “Hola a toda la familia y el público de Buenos Aires. Lógicamente ya me enteré de todo y no quiero reír porque creo no tiene nada que ver con nada. Yo con Karina no tengo nada, es más después de esto volvimos a hablar. Está todo más que bien. Yo no tengo nada que hablar con nadie, ni aclararle nada a nadie. Dicen que van a venir los periodistas. Pero las internas son internas. Yo con Karina me sigo hablando. Ya lo discutí con ella”.