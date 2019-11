Rodenas y una ausencia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Filtrado. La vicegobernadora electa se ausentó de la vida pública debido a una cirugía que venía postergando. Aprovechó el acto para terminar con los rumores del periodismo "sin ética".

El Litoral | politica@ellitoral.com

La actual diputada y electa vicegobernadora Alejandra Rodenas explicó por redes sociales las razones de una ausencia momentánea en sus actividades políticas. “Hace 11 días me tuvieron que operar” informó el pasado martes.

“Sin eufemismos, a esta altura las mujeres empoderadas no tenemos temor -en todo caso sugiero no tenerlo- de decir los motivos: dos pólipos endometriales que me venían jorobando un poco y cuya extirpación postergué por las dos campañas, la provincial y la nacional. Todo salió super bien y ambos, si bien se suponía, fueron de una maravillosa benignidad que celebro. Ya se fueron, como se van tantas otras molestias en la vida.”

Rodenas explicó que “estuve una semana haciendo reposo bastante estricto y hace 4 días me dieron permiso para un par de actividades muy acotadas.

Pido disculpas por todos los mensajes que tal vez se me pasaron sin contestar o sin ser leídos, por todos los medios que me llegaron. Me iré poniendo al día.

Aproveché para leer, estudiar mucho - el desafío que viene es muy grande- y ver algunas pelis”. Sobre el final dijo que aprovechó la pausa “para confirmar que cuando cierto periodismo sin ética quiere inventar falsas historias, peleas, ninguneos, ausencias provocadas y no sé cuantas pavadas que leí, me siguen sacando una sonrisa, la de la superación de las tonterías, no la más feliz”.