Lunes 25.11.2019

La Cámara Alta votó en favor de un proyecto que -a fines de 2018- fue presentado como una manera de enfrentar “la impunidad de los delitos cometidos por los menores de edad”.

Media sanción, sin acuerdo con Diputados Los senadores insisten con un Código Procesal Penal Juvenil

El Senado aprobó por unanimidad, sobre tablas, y giró a Diputados un proyecto de ley que -se sabe- tiene allí pocas chances de prosperar. Se trata de un nuevo Código Procesal Penal Juvenil, una materia que tiene pendiente la Legislatura santafesina, cuyas Cámaras no han logrado acordar qué tipo de procedimiento debe seguirse cuando quien comete un delito es menor de edad. Y, sobre todo, cuáles son sus derechos y el de sus víctimas en los procesos.





Las senadores le dieron un rápido tratamiento al tema, sobre el que no existen disidencias y apoyaron un proyecto de ley presentado por Lisandro Enrico (UCR-General López) que ya había sido aprobado por sus pares, pero no prosperó en Diputados. En la Cámara Baja, el criterio es diferente desde el nombre (allí se aprobó un Código Procesal Penal de Niños, Niñas y Adolescentes) hasta la visión general del tema.





Los representantes de los departamentos se hicieron un lugar para votar un tema que los une, en la sesión que pasará a la historia porque el peronismo triunfante en la carrera a la Casa Gris se quebró a la hora de que se trate el Presupuesto 2020.





El proyecto de ley con media sanción fue presentado por Enrico y cuenta con las firmas del jefe de la bancada del oficialismo Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal), del titular del bloque Juan Domingo Perón Armando Traferri (PJ-San Lorenzo), del vocero de los senadores peronistas que proclaman su apoyo a Perotti, Alcides Calvo (PJ-Castellanos), Orfilio Marcón (UCR-General Obligado) y Germán Giacomino (UCR-Constitución).





Se trata de todo un código de 75 artículos, divididos en cuatro títulos de varios capítulos cada uno, que -como ya fue aprobado en 2018- no requirió de su paso por comisiones según el criterio que la Cámara se ha impuesto para estas iniciativas.









Posición





Enrico explicó que aunque la Legislatura ha adaptado su cuerpo normativo procesal, al reformar su sistema penal y de otros códigos, no ha podido aún darle a la Provincia un código de procedimiento para la Justicia, ante los delitos cometidos por menores. “Tenemos miradas diferentes respecto de la Cámara de Diputados, pero cumplimos con la sanción de esta norma, porque queremos que se siga dando el debate”, dijo en un mensaje destinado a la próxima composición legislativa.





Con el código propuesto “pasamos básicamente de un sistema de jueces de menores que investigan y fallan, con juicios escritos, a otro similar al que se aplica para los adultos”, es decir oral y con una clara división entre quienes investigan y quienes producen los fallos.





“Los fiscales serán quienes investiguen los delitos cometidos por los menores de edad, y no sólo los jueces de menores, sino todos los jueces deben juzgarlos. Los juzgados de menores dejarán de existir”, y en su lugar habrá un consejo de magistrados que -con los juzgados existentes- distribuirá los casos.





Juicio abreviado





“Se incorpora el juicio abreviado, que es una herramienta muy importante en el actual sistema procesal penal santafesino; además las víctimas de los delitos cometidos por menores podrán constituirse como querellantes, lo que hoy no les está permitido. También establecemos una serie de medidas para privilegiar la participación de las víctimas, para que deban ser escuchadas antes de que el juez tome medidas que puedan afectarlas”, indicó.





“Lejos de plantearse un cupo para el alojamiento a los menores que hayan delinquido (un ítem del proyecto de Diputados, que se critica en el Senado por “garantista”) en esta ley planteamos el criterio inverso: es el Estado el que debe invertir en el sistema correccional y de protección de menores, incluso en tener instituciones para garantizar la privación de la libertad. No hay en Santa Fe lugares suficientes para que podamos admitir el fenómeno de crecimiento del delito en edades tempranas”.





El senador radical recordó que “la edad de imputabilidad depende del Congreso Nacional, el código recepciona el mecanismo, de acuerdo a la ley nacional para los delitos que cometen los menores de 16 años. No pueden ser procesados ni condenados pero sí asumir un rol para cuando alguien de 15 años, o menos, mata o delinque”.





Dos abstenciones sobre los futuros ministerios





La aprobación de la nueva Ley de Ministerios, pedida por el gobernador electo Omar Perotti, que por unanimidad aprobó primero la Cámara de Diputados y luego la de Senadores, tuvo allí un condimento extra, luego de la votación dividida del PJ sobre Presupuesto.





Aunque no hubo votos en contra en el Senado, tanto en el tratamiento en general como en particular, cabe destacar que se produjeron dos abstenciones respecto del primer artículo, que define los próximos ministerios que organizarán la próxima gestión del peronismo en la Casa Gris.





Los senadores Armando Traferri (PJ-San Lorenzo) y Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) expresaron su desacuerdo con la idea de subsumir al actual Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con otros, de otras temáticas, al sostener que el pedido de los santafesinos de enfrentar la inseguridad requiere de una cartera de nivel ministerial.





El primero en hablar fue Pirola. Lamentó el cambio sobre Justicia “dada la relevancia que debería tener, ante la naturaleza de las materias de su competencia”. Luego el titular del bloque del PJ, Traferri, sumó desde su banca: “Hay otros ministerios como Ambiente, Cambio Climático o Cultura, que bien podrían haber sido unificados con otros si lo que se buscaba es dar un mensaje de austeridad”.





Y más vehemente, agregó: “Todos los días, los ciudadanos santafesinos nos reclaman más seguridad, más justicia; bajar Justicia de ministerio a secretaría es no estar entendiendo lo que nos pide la gente, no estoy de acuerdo, para nada”, subrayó.