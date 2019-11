Diputados se prepara para tratar el presupuesto 2020

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Después de la escandalosa media sanción en el Senado, son ahora los integrantes de la Cámara Baja los que tienen la palabra. El PJ pedirá que no se trate el mensaje. Pero el oficialismo con algunos sectores de la oposición intentarán obtener dictamen de comisión para poder avanzar con la sanción definitiva. El cuerpo fue convocado para miércoles y jueves.

Después de la tormenta que generó el tratamiento sobre tablas y aprobación del presupuesto provincial 2020 en el Senado, el tembladeral está ahora en la Cámara de Diputados. El cuerpo ya fue convocado para el miércoles y jueves, y si es necesario, también sesionarían el viernes. Así lo confirmó a El Litoral el diputado socialista Joaquín Blanco. “La idea es tratarlo”, planteó.





En esta Cámara, el oficialismo tiene mayoría automática. Pero aun así, los votos no son suficientes para reunir los dos tercios y votar el proyecto sobre tablas. Sobre esa base y de acuerdo a lo que adelantó a El Litoral el diputado Julián Galdeano, el mensaje sería enviado a la Comisión de Presupuesto, cuya presidencia es ejercida por dicho legislador, para que se elabore un dictamen y se pueda tratar de ese modo el texto en el recinto con mayoría simple.





De todos modos, no hay certezas de que todo el Frente Progresista vaya a votar de manera unánime a favor del proyecto. La diputada Alicia Gutiérrez (SI), por ejemplo, no tenía, al cierre de la presente edición, posición fijada. “Vamos a analizar con el partido qué hacer ante esta irrupción del proyecto de presupuesto en la última sesión”, planteó la legisladora.





Ya han adelantado a El Litoral su voto negativo los integrantes del bloque Igualdad y Participación, Rubén Giustiniani y Silvia Ausburguer; y del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade y Mercedes Meier.





En Cambiemos, según plantearon, las posiciones están divididas; y en el peronismo, sus legisladores directamente solicitarán que el presupuesto no sea tratado.







Mar de fondo





El proyecto de presupuesto provincial 2020 se convirtió en una de las principales controversias en el marco de la transición entre la gestión de Miguel Lifschitz y la que iniciará Omar Perotti el 11 de diciembre. Inicialmente, ambos mandatarios -entrante y saliente- habían acordado que el texto lo redactase y enviase el futuro mandatario. Pero una serie de vicisitudes terminaron irrumpiendo en el escenario político, y fue finalmente el líder socialista quien remitió el mensaje a las Cámaras.





La sorpresa fue mayor aún, cuando el jueves de la semana pasada, a sólo 24 horas de que el expediente ingresara al cuerpo, el Senado lo votó sobre tablas. Como el Frente Progresista no posee en ese cuerpo la mayoría suficiente, seis senadores peronistas capitaneados por el sanlorencino Armando Traferri acompañaron con su voto y permitieron que el presupuesto lograse media sanción. El hecho generó una verdadera rebelión en el peronismo, porque apenas un par de horas antes de la sesión mencionada, esos mismos senadores que terminaron votando el proyecto en tándem con socialistas y radicales, habían estado participando de un evento que terminó en una foto de “unidad” convocada por Perotti.





La actitud generó acaloradas reacciones; el senador Alcides Calvo (PJ) habló de una mayoría “rara” que permitía esa fugaz media sanción; y un grupo de intendentes del propio peronismo emitieron un documento manifestando su desagrado por la situación, y denunciando un supuesto “acuerdo político” entre Armando Traferri y Miguel Lifschitz.



Enfermeros



El Senado modificó un proyecto de ley del diputado socialista Miguel Ángel Solís (PS-FPCS) que modifica la Ley 9.282 Estatuto y Escalafón para los Profesionales Universitarios de la Sanidad.





Con cambios en la Cámara Alta, el tema volvió a Diputados. Se trata de incorporar a los licenciados en Producción de Bioimágenes (radiólogos) y a los licenciados en Enfermería con título universitario.





El senador Miguel Cappiello (PS-Rosario) fue el miembro informante por el oficialismo y, por unanimidad, se aprobó un texto que -a juzgar por las manifestaciones de júbilo fuera del Palacio de la Legislatura santafesina de los enfermeros movilizados- parece estar acordado con los diputados. Para que la ley se concrete debería completarse el trámite legislativo antes de que termine la prórroga del período ordinario. De lo contrario, será necesario que el Poder Ejecutivo (durante el próximo gobierno) habilite su tratamiento.