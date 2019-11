https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 25.11.2019 - Última actualización - 18:22

18:21

Para no perderse

Se verá una conjunción de la Luna con Venus y Saturno a finales de noviembre

A finales del mes de noviembre ocurrirán dos eventos que podrás disfrutar en el cielo nocturno. Es por esta razón, que los aficionados a la astronomía, no se pueden perder este espectáculo en el firmamento.

Foto: Getty



Foto: Getty

Para no perderse Se verá una conjunción de la Luna con Venus y Saturno a finales de noviembre A finales del mes de noviembre ocurrirán dos eventos que podrás disfrutar en el cielo nocturno. Es por esta razón, que los aficionados a la astronomía, no se pueden perder este espectáculo en el firmamento. A finales del mes de noviembre ocurrirán dos eventos que podrás disfrutar en el cielo nocturno. Es por esta razón, que los aficionados a la astronomía, no se pueden perder este espectáculo en el firmamento.