https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 25.11.2019 - Última actualización - 21:46

21:44

“Joker” ya se ha convertido no sólo en una de las películas más exitosas el año, sino también en la más taquillera de la historia de las producciones con clasificación R, superando la barrera de los mil millones de dólares, acercándose a ser la más recaudadora de todas las cintas de DCen el cine.

Para DC y Warner Joker podría ser el principio de un nuevo universo cinematográfico “Joker” ya se ha convertido no sólo en una de las películas más exitosas el año, sino también en la más taquillera de la historia de las producciones con clasificación R, superando la barrera de los mil millones de dólares, acercándose a ser la más recaudadora de todas las cintas de DCen el cine. “Joker” ya se ha convertido no sólo en una de las películas más exitosas el año, sino también en la más taquillera de la historia de las producciones con clasificación R, superando la barrera de los mil millones de dólares, acercándose a ser la más recaudadora de todas las cintas de DCen el cine.

Por eso, no es de extrañarse que muchos se preguntan si habrá una secuela si habrá una secuela del film. Si bien tanto el director como su protagonista han expresado que han hablado al respecto, todavía no hay nada confirmado. Aunque aTodd Phillips le gustaría no sólo hacer una segunda parte, sino llevarlo más allá y crear un nuevo universo cinematográfico más oscuro.

En una entrevista con Deadline, el realizador reveló cuál fue la idea que le presentó al estudio al respecto: “Mi propuesta para ellos fue empezar un nuevo sello, algo que fue un poco agresivo. Les dije que esta iba a ser la primera película y luego íbamos a tomar a otro director para hacer esto, otro para hacer aquello y lo llamaríamos DC Black. De esa forma, puedes hacer estos estudios de personaje oscuros y seguir teniendo el universo DC por allí”.