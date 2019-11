Emilio Jatón presentó su equipo de trabajo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Estará conformado por 12 Secretarías, dos de ellas con un rol prioritario centrado en el aspecto social. También habrá una Agencia y una Dirección. Serán ocho hombres y seis mujeres.

El tradicional bar “Tokio”, ubicado frente a la plaza España, fue el escenario elegido por el intendente electo, Emilio Jatón, para presentar a su “equipo de trabajo”. Y no es casualidad el espacio, porque “aquí era un lugar donde los santafesinos discutían el futuro de la ciudad, por eso la elección”, dijo el experiodista cuando comenzó el discurso para conocer a quienes lo acompañarán cuando asuman sus funciones, el 11 o 12 de diciembre (todavía no hay fecha definida).

Jatón destacó que “es un equipo muy plural, hay mujeres, hay hombres. No fuimos detrás de la paridad, fuimos detrás de las personas y allí encontramos a este equipo. Sumamente plural, diverso, que proviene de distintas áreas y lugares. Hay gente que jamás participó en política, viene de la Universidad, de lo privado. También están quienes transitando en política querían tener en su vida este momento de mayor compromiso”.

“Estamos aquí para poner lo mejor de nuestras vidas. Sabemos que la ciudad no está bien, tenemos una gran deuda y el municipio está en crisis. Por eso también hicimos que este equipo de trabajo tenga austeridad. Reducimos la plantilla política, el costo de la política en cuanto al gabinete. Seremos austeros en esta municipalidad”, dijo Jatón, quien también agregó que “no es fácil conformar un equipo de trabajo, convencer a las personas. Sin dudas que si los buscamos, es porque sabemos que tienen habilidades técnicas para que ocupen un lugar de gestión. Logramos un gran equipo de profesionales”.

“Si hay algo que no se puede escribir en el curriculum, es el compromiso. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, lo que le espera, cada uno sabe el desafío que tiene. El compromiso, la honestidad y la transparencia que cada uno le ponga a su gestión serán clave”, concluyó Jatón respecto a las personas que lo acompañarán.

Desde que ganó las elecciones generales el pasado 16 de junio, Jatón hizo hincapié en la cercanía que tendrá su gestión con la ciudadanía. “Nuestro perfil será que vamos a estar al lado de la gente. No gestionaremos desde el edificio de calle Salta, y eso los funcionarios lo saben muy bien. No los quiero mucho tiempo allí, lo saben. Tendrán que ir a los barrios, conseguir sus insumos, dialogar con la gente. Las ideas serán de ellos y compartidas con el resto del gabinete. Tenemos una impronta social”.

Desagüe Espora y la basura

Dos cuestiones coyunturales que fueron consultadas por los medios presentes fueron el desagüe Espora y los inconvenientes con la recolección de la basura.

“Lógicamente estamos al tanto de que se cayó la licitación del desagüe Espora, así que intentaremos dialogar con las empresas que quieren hacer ese trabajo, porque son dineros nacionales. No hay una nueva licitación, es una obra que se debe terminar porque es un desagüe importante, no puede seguir sufriendo la gente que hace más de dos años que no puede salir de su casa”.

“La basura es un tema clave. Veremos qué sucede en estos días, donde tenemos planificadas algunas charlas con los empresarios que están a cargo de los dos sistemas de recolección y de ahí surgirá, seguramente, un plan en conjunto”.

El futuro de las cooperativas de trabajo también fue tema de consulta para el intendente electo. “No sabemos cuántas son, quiénes son sus titulares, no recibimos aún esa información. Cuando la tengamos determinaremos lo que pasará con cada una de ellas”.

“Recibimos un municipio en crisis. Y no tiene que ver con el momento político, sino con los números que tenemos. No tendremos dinero para hacer lo que todos pretenden. Pero la austeridad nos permitirá repensar, porque de las crisis se sale muchas veces con audacia”, concluyó Emilio Jatón.

Números y control

“Santa Fe tiene mujeres de alta capacidad técnica y están en nuestro gabinete”, dijo Jatón.

Una de ellas, es Carolina Piedrabuena, quien estará a cargo de la Secretaría de Hacienda. “Me toca la responsabilidad de manejar los fondos públicos. En eso hay una clara decisión de hacerlo en forma transparente, como tiene que ser toda gestión, que es lo que está faltando en este momento. La transparencia de los números, con qué nos vamos a encontrar desde el 10 de diciembre, cuál es la deuda que tiene el Municipio.

Porque si bien, en el marco de la transición se fue dando algo de información, no tenemos claridad acerca de los números y es una situación muy preocupante. No tenemos un flujo de caja y tampoco cuál es la deuda. O sea, no sabemos con qué vamos a contar el 10 de diciembre para afrontar el aguinaldo y el pago de salarios, que es una prioridad”.

Otra de las mujeres del equipo de Jatón, es Virginia Coudannes, quien estará al frente de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana. La consulta fue cómo articular el control con la gente. “De una manera central que es planificar nuestras políticas, trabajar con una planificación muy seria, que tiene que ver, por un lado, con el control y lo operativo de todos los días, pero al mismo tiempo con la prevención y la concientización. Tenemos que aprovechar esos momentos de control para poder general la sensibilización al apego de las normas. Y hacerlo transversal a toda la sociedad y desde los diferentes enfoques y miradas que tendrá nuestra gestión”.