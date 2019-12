https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 26.11.2019 - Última actualización - 9:55

9:46

Fue rescatado y rehabilitado Video: De una carretilla al mar, el regreso de un León Marino a su hogar

Un león marino hembra regresó al mar en las playas de San Clemente el sábado 23 noviembre luego de ser rehabilitada en las instalaciones de la Fundación Mundo Marino por presentar un cuadro infeccioso acompañado de desnutrición, deshidratación y alta carga parasitaria. Se trató de un animal juvenil que fue encontrado durante la tarde del domingo 8 de septiembre a la altura de la Avenida Otamendi y la Ribera en Quilmes.

En primer lugar, un vecino de la localidad encontró al animal y lo subió a una carretilla, imagen que se viralizó en aquél momento por las redes sociales. Al tomar conocimiento, las autoridades de Defensa Civil del municipio de Quilmes, junto con Prefectura Naval rescataron al animal y coordinaron su traslado hasta la institución san clementina para su rehabilitación.

“El animal llegó con un cuadro de desnutrición moderada, sin embargo al realizarle estudios de sangre, detectamos un alto nivel de glóbulos blancos, lo cual indicó que tenía un cuadro infeccioso que requirió suministro de antibióticos”, explica Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y jefe del Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación Mundo Marino.

Respecto a por qué aparecen estos animales por esta zona geográfica, Rodríguez Heredia aclara: “No son casos atípicos. En julio del año pasado, rehabilitamos un lobo marino de Dos Pelos que apareció con un cuadro similar a la altura del Pejerrey Club de Quilmes. Es común la presencia de estos animales en el área marítima del Río de la Plata porque frente a nuestras costas hay islas, a la altura de Punta del Este en Uruguay, donde se reproducen en gran cantidad. Una vez que los animales cachorros abandonan la colonia, comienza una etapa de forrajeo que consiste en buscar su alimento. Y es posible que debido a ese vagar por el océano en búsqueda de peces los animales pierdan su orientación y terminen incursionando en cursos de agua dulce”.

¿Qué hacer si se encuentra un animal marino varado?

Ante esa situación: comunicarse de manera urgente con personal idóneo, no mojarlos, no tocarlos, no alimentarlos y, con respeto, alejar a los curiosos. El número de teléfono del Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación Mundo Marino ante urgencias en la costa bonaerense es el (02252) 43-0300. A nivel nacional se puede contactar a la Prefectura Naval Argentina al 106 durante las 24 horas.

Gentileza Prensa Mundo Marino