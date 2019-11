Triple convocatoria a Diputados para sancionar el Presupuesto

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La clave está en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que fue citada a reuniones miércoles y jueves, con el objetivo de emitir el dictamen correspondiente. Una de las claves será la postura del interbloque de Cambiemos.

Las autoridades de la Cámara de Diputados convocaron a las tres sesiones semanales, que les permite la decisión votada en la habitual Preparatoria, con el solo objetivo de lograr la sanción del proyecto de ley de Presupuesto General de Gastos y Recursos de 2020. Miércoles a las 15, jueves a las 15 y viernes a las 10 son los días semanales de sesiones que estableció el cuerpo en abril, antes del inicio del Período Ordinario. Generalmente se utiliza la sesión del jueves, pero ahora la necesidad de la Casa Gris de dejar sancionada la ley de leyes para condicionar al gobierno entrante de Omar Perotti, llevó a utilizar el reglamento al extremo.

Además, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que debe emitir el dictamen, fue convocada para empezar a analizar el proyecto mañana, a las 17.30, y el jueves a las 9.30.



La media sanción del mensaje del Poder Ejecutivo con el Presupuesto votado el pasado jueves por el Senado tendrá estado parlamentario en la sesión del miércoles. El objetivo del oficialismo es darle dictamen el jueves para ingresarlo al recinto, y en caso de no tener los dos tercios para habilitar el debate, pasarlo para el Orden del Día del viernes. La meta es que el gobernador Miguel Lifschitz pueda promulgar la norma la semana venidera.



“La intención es parar la sanción. Es muy dañina políticamente la sanción, paralizará la gestión” dijo un vocero de Omar Perotti, que reconoció que existen conversaciones con algunos diputados con la intención de evitar la aprobación. Diputados justicialistas también ensayan alguna vía de diálogo con sus pares oficialistas, pero hasta el momento no han tenido una respuesta satisfactoria.



No obstante, desde la Casa de Gobierno se realiza un punteo permanente de los votos que tendría el tema, y la expectativa es que la bancada de Cambiemos sume sus votos para el tratamiento. “Estamos analizando el Presupuesto, pero no tenemos la decisión tomada” admitió Federico Angelini a El Litoral. Este miércoles se encontrarán los diferentes sectores de la bancada, para determinar si toman una posición común o bien dejan librado el voto a una decisión individual.



En la Casa Gris no quieren que Diputados ensaye algún tipo de cambios en la letra del Presupuesto, porque implicaría la vuelta al Senado en segunda revisión y los tiempos apremian. No pocos hicieron notar la incongruencia de una norma que no contempla la estructura de la nueva Ley de Ministerios. “Es un tema político y la decisión es sancionar el Presupuesto” señaló un vocero del gobierno.



Los números



El Frente Progresista tiene 26 integrantes y en principio son cinco los más reacios a respaldar la decisión política de la Casa de Gobierno. El interbloque justicialista de 11 integrantes más los 4 de la izquierda son los votos seguros en contra del Presupuesto en los términos actuales. En cambio, serán clave los 9 votos del interbloque de Cambiemos.



En caso de un respaldo unánime de Cambiemos y de estar alineado todo el Frente Progresista, la sesión del viernes no sería necesaria y la norma podría ser tratada sobre tablas en la sesión del jueves, sesión que seguirá a la Asamblea Legislativa convocada para discutir pliegos judiciales así como un vocal del Enress y dos defensores del pueblo adjuntos.

Comisiones



El radical Julián Galdeano preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda. También forman la comisión Federico Angelini, Sergio Más Varela y Cesira Arcando (Cambiemos), los justicialistas Leandro Busatto y Héctor Cavallero; los radicales Fabián Palo Oliver y Edgardo Martino; los socialistas Clara García y Joaquín Blanco más la oficialista Verónica Benas (Pares). Para el dictamen, el Presupuesto necesita la firma de seis de esos diputados y de esa manera tiene expedita la vía al recinto.