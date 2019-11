https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El abogado de Colón fue agredido física y verbalmente por el síndico a cargo del Departamento Jurídico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Regresa por estas horas a Santa Fe.

Sólo faltó que canten Los Palmeras, pero ya habrá tiempo para eso Un lunes que pareció domingo y amenazaron a Luis Hilbert

Sin el show de Los Palmeras, que le hubiese garantizado ese clima festivo que desde hace más de quince días viene siendo el principal denominador del pueblo sabalero, aún con la carga de lógico dolor por la derrota a cuestas en la final del 9 de noviembre en La Nueva Olla de Asunción, Colón igualmente le puso un marco multitudinario, que era el objetivo perseguido por la dirigencia con la decisión de que todos los que estuvieron en Paraguay puedan ser partícipes directos de los dos partidos finales de este año que seguramente quedará en el recuerdo de los hinchas rojinegros por siempre.

A todo esto, el doctor Luis Hilbert estuvo en Ecuador e hizo declaraciones a un medio de aquel país en el que denunció que fue amenazado de muerte. Todo esto ocurrió en el marco del reclamo que el club está haciendo por la supuesta indebida inclusión del arquero de Independiente del Valle, Jorge Pinos.

Recordemos que el club Técnico Universitario está reclamando desde hace un tiempo que el jugador le pertenece. Cuando Pinos presentó una denuncia por supuesta falsificación de firma, la Federación Ecuatoriana decidió otorgarle un permiso para que juegue para el club Sur y Norte, de la segunda categoría y a los pocos días permitió que se incorpore a Independiente del Valle.

Técnico Universitario sigue adelante con el reclamo de propiedad del pase del jugador, a la vez que la Conmebol, frente a la protesta por “fraude deportivo” presentada por Colón, falló a favor de Independiente del Valle rechazando dicha protesta y confirmando el resultado del partido a favor del equipo ecuatoriano.

Luis Hilbert dijo en una radio ecuatoriana que “Colón se presentó a través de mi persona en la Federación Ecuatoriana, allí me dijeron que no hay nada para entregarme, fui al Departamento Jurídico y me atendió el síndico, de apellido Guale, que está a cargo de dicho departamento, quien me amenazó de muerte, me empezó a insultar y me tiró con un abrochador. Estas actitudes son gravísimas para el fútbol. Fui en son de paz y tengo derecho a pedir documentación. Me voy muy triste y con mala impresión. Estaban presentes directivos del club Técnico Universitario que presenciaron el hecho. Me voy muy triste de Ecuador, lamentablemente”, señaló el apoderado legal de Colón.

“Ahora me vuelvo a Santa Fe, iremos hasta donde tengamos que ir contra este hombre. Es muy grave lo que me pasó, me echó de la oficina a los gritos, esto no es de un hombre de bien, lo hace un cobarde”, señaló Hilbert.

Por último, reiteró que “Colón quiere que se investigue el tema e iremos hasta las últimas consecuencias”.