Entre las elecciones provinciales, las nacionales y las disputas internas de la mayoría justicialista o la falta de acuerdo con el oficialismo saliente, lo importante ha quedado -otra vez- para fin de año.

Auxilio a municipios, impuestos y emergencia alimentaria Agenda cargada para un Senado en tensión

Fueron temas del Ejecutivo saliente, hace algunos meses, y ahora son asuntos más que relevantes para el próximo gobierno. En la agenda del Senado santafesino quedan pendientes tres proyectos de ley importantes, de los que involucran recursos y decisiones políticas.

En una lista incompleta no pueden faltar un trío que sigue sin avanzar: 1) la autorización a las municipalidades de segunda categoría y las comunas a usar hasta el 50% del Fondo de Obras Menores, y su modificación en Diputados, para sumar a Santa Fe y Rosario y aumentar la partida general de la Ley 12.385; 2) la prórroga del consenso fiscal, que de no concretarse abre las puertas a un aumento de impuestos generalizado para la Provincia; 3) la declaración de la emergencia alimentaria que se aprobó en medio de una notable reunión de consensos a nivel nacional y en cambio no pudo prosperar (aún) en la Cámara alta santafesina.

El Senado vivirá este jueves 28 su tercera sesión de prórroga dentro del período ordinario de sesiones, antes de la asunción de la renovación de la Cámara en la sesión preparatoria del 4 de diciembre, a las 10 horas, y la asunción de las próximas autoridades provinciales el 11 de diciembre.

Hay bastante más que definir, además del horario y el lugar del traspaso de mando por el que (tampoco) se han puesto de acuerdo los protagonistas: el gobernador saliente Miguel Lifschitz y el gobernador entrante, Omar Perotti.

Panorama

La discusión de la norma para aprobar el uso del Fondo de Obras Menores parecía de rutina en el Senado. Como en otra diez oportunidades desde su sanción, en diciembre de 2005, justamente a días de que el entonces justicialismo saliente le dejará la posta al Frente Progresista entrante, se aprobó la norma que le aseguró el 1% del Presupuesto del año anterior.

El 22 de agosto pasado -hace ya tres largos meses- los senadores votaron por unanimidad permitir que la mitad de lo presupuestado (en el año que termina) se use para “gastos corrientes”, es decir, pagar sueldos y proveedores.

Un mes después, el 19 de septiembre, los diputados del oficialismo aprobaron una modificación clave al sumar a las municipalidades de primera categoría, que hoy reciben migajas del llamado Fondo del Conurbano, que ni el kirchnerismo ni el macrismo actualizaron desde los ‘90 para acá. (El Fondo de Obras Menores nació como una compensación al resto de las administraciones municipales y comunales a ese privilegio que hoy condena a rosarinos y santafesinos).

Desde que tuvo lugar esa modificación, el asunto fue a girado a comisiones, sin mayores novedades. Durante el jueves en que la mayoritaria bancada de senadores del PJ se partió al tratar el Presupuesto 2020, hubo otro episodio tenso. Un grupo de presidentes comunales justicialistas reclamó, en los pasillos del Senado, a metros del ingreso al bloque del peronismo. Un guardia de vigilancia debió pedirles que dejaran ese lugar y durante unos minutos quedaron detrás de una puerta de vidrio, mirando hacia donde periodistas y asesores deambulaban a la espera de novedades, hasta que optaron por instalarse en el hall. Nadie los recibió. Unos expresaron que estaban enojados con la aprobación de la ley de leyes, otros que reclamaban la autorización para usar la 12.385 con otros fines.

El tema puede -otra vez- dejar en lados distintos a los unos y los otros del justicialismo en la Cámara alta.

Impuestos

Otro tema espinoso es la ley de prórroga de la adhesión de Santa Fe al Consenso Fiscal. Sin esa norma Santa Fe quedaría expuesta a pagar un aumento (lo que se había detraído) en materia de Ingresos Brutos. El tema no está aún instalado formalmente pero los sectores productivos urgen a los legisladores con una pronta norma, más allá de lo que defina el próximo gobierno nacional.

Los legisladores santafesinos pueden esperar a que se den señales más claras por parte del presidente electo y su elenco. En cualquier caso, cuando el gobernador sea Perotti podrá eventualmente convocar a las Cámaras para tocar este tema u otros.

Sin despacho

Queda por resolver lo que parecía iba a producirse sin mayores dificultades en la Cámara de Senadores cuando se presentó: la declaración de Santa Fe en emergencia alimentaria, un proyecto de Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) que ahora es motivo de un análisis más profundo por parte de sus compañeros más cercanos a Perotti.

Pirola fue uno de los justicialistas que votó en favor del Presupuesto y se abstuvo de votar un artículo de la Ley de Ministerios. Los senadores -también del PJ- que se identifican como más cercanos a Perotti revisan ese texto, en especial el representante de San Jerónimo, Danilo Capitani, que estará al frente de Desarrollo Social en el próximo gabinete. Solo una de las cuatro comisiones a la que se giró el expediente produjo su dictamen en favor de tratar el tema con despacho. Le dio su visto bueno Desarrollo Social. Habrá más una discusión política que técnica para que se avance con ese proyecto, que también dispone de recursos que deberá administrar la próxima gestión.