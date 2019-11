https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 27.11.2019

7:19

Luego felicitó al joven Video: Mourinho apuró a un alcanzapelotas y la jugada terminó en gol

En su debut con el Tottenham en Champions League, el DT José Mourinho ya puso su sello y fue clave en uno de los goles de los Spurs.

Cuando el equipo perdía 2 a 1, el portugués alentó a un alcanzapelotas en una jugada puntual, gritando "go, go, go" (vamos, vamos, vamos), para que el joven entregara rápidamente el balón en un lateral. La jugada, finalizó en gol y el entrenador felicitó al niño.

Con este gol, el Tottenham empató parcialmente el encuentro 2 a 2 y lo terminó ganando 4 a 2.