Fuerte explosión en una planta química de Texas

Una fuerte explosión en una planta química sorprendió este miércoles a los vecinos de Texas, en el sur de Estados Unidos. Según medios locales, alrededor de la una, una enorme bola de fuego iluminó la zona y cientos de ventanas de viviendas cercanas estallaron. Hasta el momento las autoridades no han reportado heridos.

"Todo el mundo debe evacuar la zona en un radio de 800 metros alrededor de la planta TPC de Port Neches", escribieron los bomberos locales en su página de Facebook. La evacuación podría expandirse, señalaron.

La explosión de la planta, que fabricaba productos químicos y derivados del petróleo, reventó las ventanas de viviendas a varios kilómetros de distancia.

La explosión ocurrió alrededor de la una en una planta en Port Neches, cerca de la frontera con Luisiana, indicó el juez del condado Jeff Branick en declaraciones citadas el miércoles por KFGM-TV.

BREAKING: Mandatory evacuation orders are underway, after a chemical plant explodes in Port Neches, Texas. pic.twitter.com/rZ6wSXNeeR