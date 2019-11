https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 27.11.2019 - Última actualización - 9:21

8:47

Las calles de barrio Cabal quedaron intransitables. Quejas de frentistas de Boneo al 5000 y de Zeballos y el Camino Viejo a Esperanza. Incertidumbre sobre el futuro de la obra.

El Municipio rescindió el contrato con la constructora hace 45 días Desagüe Espora: la obra no se terminó y los vecinos padecen las consecuencias Las calles de barrio Cabal quedaron intransitables. Quejas de frentistas de Boneo al 5000 y de Zeballos y el Camino Viejo a Esperanza. Incertidumbre sobre el futuro de la obra. Las calles de barrio Cabal quedaron intransitables. Quejas de frentistas de Boneo al 5000 y de Zeballos y el Camino Viejo a Esperanza. Incertidumbre sobre el futuro de la obra.

​

Los vecinos de barrio Cabal esperaban para esta fecha contar con una obra de saneamiento hídrico vital para su cotidianeidad: el desagüe Espora. Una obra que aliviará el impacto de las lluvias en gran parte del norte de la ciudad, pero que quedó trunca tras la rescisión del contrato del Municipio con la empresa constructora Automat, debido a incumplimientos de plazos. La consecuencia: el padecimiento de los frentistas que deben convivir con el barro y la acumulación de agua cada vez que llueve.

Foto: Guillermo Di Salvatore



Belén Galarza vive en Boneo al 5000. Al frente de su casa todo es barro, huella profunda y escombros que compraron los vecinos para tratar de hacer transitable la calle. Pero ni eso alcanzó, porque tras la lluvia de estos días fue imposible avanzar con cualquier tipo vehículo por la zona. “Hay autos que se suben a la vereda. Es un peligro porque acá juegan los chicos, hay perros, pero no les importa nada”, advirtió la vecina. “Ayer tuvimos que sacar dos autos, uno que quedó empantanado y el otro que se fue a la zanja. Y los que tienen cocheras no las pueden usar —advirtió—, hace dos años que estamos así”.



Por esa zona de barrio Cabal los gigantes caños de entubado del desagüe ya fueron tapados con tierra. No se ven. Pero tampoco funcionan, porque la obra no se terminó. Quedó trunca en un 65 por ciento de avance. “Nos dijeron que iban a venir a conectar los desagües pero no quedó nadie acá”, se quejó Mario, otro vecino de la zona. En el obrador ubicado sobre Zeballos y Pasaje Santa Fe un candado es el símbolo de la paralización de obra. Hay caños, postes y maquinarias quietas. Afuera hay barro. Más barro.

Foto: Guillermo Di Salvatore



En otro frente de obra ubicado en Zeballos y Menchaca (Camino Viejo a Esperanza) la empresa Automat construyó una gran alcantarilla. Fue lo último que hizo antes de que el municipio rescinda el contrato, a mediados de octubre. La obra también fue tapada con tierra. Pero fue cediendo y se formaron grandes socavones y surcos, en consecuencia también quedó intransitable: barro. “Nos dejaron librados a la buena de Dios”, dijo el vecino Miguel Chávez.

Foto: Guillermo Di Salvatore



Toda esa zona de noroeste de la ciudad es una de las más postergadas. Hay apenas algunas calles de pavimento. El resto es de tierra y por donde pasó el entubado del desagüe, de barro.

Foto: Guillermo Di Salvatore

Obra fundamental



El principal argumento esgrimido por el Municipio a la hora de rescindir el contrato con Automat Argentina SA fue los reiterados incumplimientos en los plazos de obra para terminarla y las consecuentes dilaciones injustificadas por parte de la empresa que han generado una serie de inconvenientes a los vecinos. Debido a ello en diversas ocasiones el municipio realizó las constataciones e intimaciones correspondientes. Sin embargo, la firma no mostró voluntad de cumplir con lo pautado, y fue desacelerando el ritmo de trabajos, lo que implicó que la obra no se hayan concluido y se vencieron todos los plazos. Todo ello en un marco inflacionario que castiga al país.



Vale recordar que esta ambiciosa obra es fundamental para lo que se conoce como la Cuenca Las Flores. Abarca desde la desembocadura en el canal de Camino Viejo a Esperanza hasta su nacimiento, en calle Risso e intersección con 1° de Mayo. Este desagüe es clave para mejorar la vida de unos 70.000 vecinos que durante décadas sufren las consecuencias de anegamientos por las lluvias. Se trata del sector que limita al Sur con calle E. Zeballos, al Norte con calle French, al Este con las calles San Martín y 9 de Julio, y al Oeste con Camino Viejo a Esperanza. Este vasto sector cuenta hoy con los desagües Larrea, Ayacucho y Guanella en funcionamiento, que han sido enormes avances, pero aún resultan insuficientes.



Para llevar adelante el Espora, la Municipalidad obtuvo financiamiento proveniente del Fondo Fiduiciario de Infraestructura Hídrica, del Ministerio del Interior. Cabe subrayar que Nación concretó siempre en tiempo y forma los pagos correspondientes a la empresa, pero ésta no cumplió con el cronograma de trabajos preestablecidos, según se informó, por lo que se rescindió el contrato y la obra no concluyó. Todavía quedan pendientes los cruces de las tres avenidas (B. Parera, Peñaloza y F. Zuviría y algunos tramos.



En días llegará el cambio de signo político en el Municipio. Y se esperan decisiones para terminar la obra. Para que luego llegue el pavimento y desaparezca el barro.



Piden relevar las casas



A mediados de este mes, el Concejo Municipal sancionó una resolución en la que dispuso que el municipio realice un relevamiento o informe técnico sobre las viviendas particulares adyacentes a la obra de desagüe Espora (Cuenca Flores). En el relevamiento se deberá constatar si hubo derrumbes de pozos negros de las casas de frentistas adyacentes al desagüe; roturas de cañerías; agrietamientos y rajaduras en los inmuebles generadas por el movimiento del suelo, u otras circunstancias atribuibles a la obra; viviendas con peligro de derrumbe, y roturas de cañerías de gas o de agua potable. Si efectivamente se constatan problemas, el municipio deberá intimar a la empresa encargada de la obra para la reparación del daño causado, y hasta tanto los trabajos sean retomados, deberá llevar adelante tareas de monitoreo y control de la acumulación de agua dentro del canal abierto.

Foto: Guillermo Di Salvatore

“Faltan terminar algunos desagües”



El intendente José Corral brindó una conferencia de prensa este martes al atardecer para destacar la labor realizada por su equipo en materia de desagües durante su gestión, que finaliza el próximo 10 de diciembre. "Hicimos más de 45 kilómetros de desagües troncales entubados", señaló Corral como uno de los logros de su gestión, e hizo mención a trabajos concretados en Facundo Zuviría, Gorriti, en el sector de la Cuenca Flores y en el Oeste, como Chalet y San Lorenzo.

Además, en 2018 y 2019, el Municipio invirtió un total de 122.260.649 pesos en la limpieza y el mantenimiento de los canales a cielo abierto y desagües que le permitirá a la próxima gestión municipal contar con el sistema de drenajes absolutamente saneado.

Sin embargo, admitió que “faltan terminar algunos desagües que están en marcha”, como “el Gorriti y el Espora, que son los más importantes”. Y luego apuntó que quedan pendientes el desagüe López y el Teniente Loza, “pero son obras secundarias”.