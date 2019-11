https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con el Seven de la República como objetivo, el seleccionado de la especialidad transita por sus últimas jornadas de entrenamiento. El martes por la noche se oficializará el plantel definitivo.

Rumbo al cierre de temporada Santa Fe ultima su preparación Con el Seven de la República como objetivo, el seleccionado de la especialidad transita por sus últimas jornadas de entrenamiento. El martes por la noche se oficializará el plantel definitivo.

Tal como estaba previsto, el Seleccionado de Seven de la Unión Santafesina de Rugby, prosigue su minuciosa preparación, teniendo como foco principal al Seven de la República 2019, que se desarrollará entre el sábado 7 y el domingo 8 de diciembre en la ciudad de Paraná.



El plantel conducido por el staff que comanda Pablo Martegani, trabaja desde el 28 de octubre, cumplimentando una planificación semanal conformada por tres estímulos; habiéndose concretado además una jornada multiestímulo en las instalaciones que Santa Fe Rugby Club posee en Sauce Viejo.



En materia de cotejos amistosos, se concretaron ante CRAR y el Seleccionado de la Unión Entrerriana. Por otra parte, el fin de semana pasado, Santa Fe participó del Seven de Gimnasia & Esgrima de Rosario; mientras que debido a una serie importante de lesionados, no pudo presentarse otro representativo en el I Seven de Querandí Rugby Club.



En diálogo con El Litoral, Martegani brindó algunas precisiones sobre la marcha de la preparación.



* “La actividad se ha cumplimentado tal como lo planificamos, llegando a esta semana, en la que entrenamos el martes en Querandí RC y jueves (por la noche) en Santa Fe RC; mientras que el sábado por la mañana lo haremos en CRAI”.



* “Debido a diversas lesiones, se han producido bajas en el plantel inicial y tuvimos que sumar a varios jugadores. De todos modos, la decisión final se tomará el martes de la semana venidera, cuando tengamos que definir la nómina definitiva”.



* “Estamos haciendo un trabajo muy minucioso de recuperación física, en la además de la tarea del profesor Gonzalo Carrasco (preparador físico); se suma el excelente trabajo de Nicolás Erpen, el kinesiólogo de la USR.



Los protagonistas



Hasta aquí, los jugadores que continúan el proceso preparatorio, con vistas a la conformación del plantel definitivo, conformado por los doce que participarán de la competición UAR, son los que se detallan a continuación.



De CRAI: Tomas Grenón, Alejandro Molinas (h), Franco Radín (los tres, en proceso de recuperación) y Salvador Stodart.



De Santa Fe Rugby Club: Lucas Caputto, Santiago Quirelli, Tomás Kerz, Marcos Erbetta (en proceso de recuperación), Agustín Foradini, Dalmiro Borzone, Ian Sbiza y Nicolás Monasterolo.



De CRAR: Facundo Aimo y Ricardo Brown.



De Cha Roga Club: Leandro Rivero (en proceso de recuperación).



De Alma Juniors de Esperanza: Emiliano Silvi.



Por su parte, los Menores de 20 años convocados que prosiguen en carrera, son los que se indican a continuación.



De CRAI: Martín Barceló, Francisco Germano (en proceso de recuperación) y Bautista Grenón.



De Santa Fe Rugby Club: Lucas Fertonani y Ramiro Giménez Melo.



De CRAR: Santiago Kersten (en proceso de recuperación) y Manuel Mandrile.



De Alma Juniors de Esperanza: Marcos Dellasavia.



Féminas



En cuanto al IV Seven de la República Femenino, se cumplirá en los mismos escenarios entrerrianos, el sábado 30 de noviembre y el domingo 1 de diciembre.



La competición de Mayores poseerá cuatro zonas: en la A estarán Tucumán, Buenos Aires y Oeste de Buenos Aires; en la B: Sur, Austral y Entre Ríos; en la C: Alto Valle, Andina y Salta; mientras que en la D competirán Córdoba, Misiones y Noreste.



Finalmente, del torneo de Juveniles participarán: Tucumán, Salta y Misiones, en la Zona E; Oeste de Buenos Aires, Austral y Entre Ríos, en la F; Alto Valle, Andina y Noreste, en el G; Córdoba, Misiones y Formosa, en la H.

Sobre el torneo



El Seven de la República 2019 tendrá una fase clasificatoria, que en la zona Campeonato estará conformada de la siguiente manera.



Grupo A: Córdoba, Entre Ríos, Cuyo y Chile.

Grupo B: Tucumán, Uruguay, Salta y Lagos del Sur.

Grupo C: Rosario, Santa Fe, Misiones y San Juan.

Grupo D: Noreste, Buenos Aires, Santiago del Estero y Mar del Plata.



El representativo de la Unión Santafesina de Rugby debutará el sábado 6, a las 10.40, ante Misiones, en cancha 2. Luego, a las 17.20 se medirá con San Juan, en cancha 3; mientras que el cierre de la instancia inicial será a las 18.40, ante Rosario, en la cancha 1.



Vale recordar que las canchas 1 y 3 están ubicadas en El Plumazo, el Country del Club Atlético Estudiantes; mientras que la 2 es la principal de La Tortuguita, el Anexo del Paraná Rowing Club.