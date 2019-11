https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dijo que las elecciones serán en junio del año que viene y que todos tienen posibilidades en Colón. “No se le puede decir almacenero a un tipo como Vignatti que hizo lo que hizo con este club...”, dijo el vice.

El delfín de Vignatti respondió las críticas Darrás: "Que Magdalena se presente y gane..." Dijo que las elecciones serán en junio del año que viene y que todos tienen posibilidades en Colón. "No se le puede decir almacenero a un tipo como Vignatti que hizo lo que hizo con este club...", dijo el vice.

El vicepresidente de Colón, Horacio Darrás, fue una de las personalidades presentes ayer en el lanzamiento de la edición 28 de la Fiesta Provincial del Deporte que auspicia el multimedios Diario El Litoral y Mirador Provincial. En la previa y en el estudio montado en el Patio de la Cervecería hizo declaraciones a Radio Gol 96.7, donde abordó todos los temas en un mano a mano imperdible.

— “Nosotros siempre pensamos en crecer como club, en mejorar a Colón en todo lo que se pueda. Llegamos a una final de Copa Sudamericana, no es algo de todos los días. Pero somos Colón, siempre pasa algo. Cuando nos levantamos ese día la cancha estaba espectacular, el día hermoso, la ciudad divina y gente nuestra por todos lados. Después pasó lo que pasó, increíble, un diluvio nunca visto. De no creer...sólo a nosotros nos pasa algo así”.

— “¿Si Vignatti podía bajar del palco oficial donde estaba con Infantino y Domínguez para meterse a la cancha a suspender el partido por la lluvia? No lo se, no creo. Una sola vez en mi vida recuerdo algo así y fue por un silbato en la tribuna. Lo hizo un jeque árabe, me acuerdo como si fuera hoy”.

— “Lo que está claro es que todos terminamos mal...muy mal. Porque veíamos lo de la Copa como una ilusión inédita, algo al alcance de la mano. A mí mismo me costó volver ir al predio, al hotel, a los lugares donde iba siempre. Porque uno primero es hincha y después dirigente”.

— “Yo quedé muty golpeado, porque como mi optimismo pensé que podíamos volver con la Copa. Siempre estamos cerca de algo y algo nos sucede. Empezó el partido y a los cinco minutos...el diluvio”.

— “El hecho de llegar a una final de Sudamericana no hace saber cuál es el camino en Colón”.

— “Lo que está claro también es que por la gente, por Los Palmeras, por la movilización, Colón sembró como club en el mundo una imágen que no tenía. Es por el éxodo inédito que provocó su hinchada”.

— “Nosotros estamos en todos los frentes. Claro que miramos lo del Dr. Luis Hilbert en Ecuador, con todas sus gestiones, porque a Luis lo enviamos nosotros, la Comisión Directiva”.

— “Cómo va a terminar esa película (N.de R.: por el reclamo del jugador de Independiente del Valle) es como decir cómo vamos a salir con Vélez el domingo...imposible. Pero nosotros consideramos que el arquero de Independiente del Valle está viciado de nulidad”.

— “Recién terminamos una reunión en la casa de José, junto con Vignatti, el director deportivo Francisco Ferraro y todos los vice. Nos queremos hacer fuertes y pensamos en lo que viene. Queremos volver rápido al plano internacional. Por ejemplo, en once partidos podés jugar la Copa Libertadores con la Copa Superliga”.

— “No estamos convencidos que tengamos que ir a Jujuy a hacer la pretemporada. Lo estamos evaluando. El año que viene se vuelve a jugar muy rápido, se lo dijimos a Ferraro para que hable con Lavallén”.

— “De todos los contratos que tiene este plantel finalista de la Copa Sudamericana, el único que termina es el del delantero Jorge Ortega. Al paraguyo lo sumamos pensando en lo que pasó, que podíamos jugar la final de la Copa”.

— “Si el club de la MLS, la liga de los Estados Unidos, no hace uso de la opción de compra, el zaguero Erik Godoy debe volver ahora en diciembre porque es jugador de Colón”.

— “Vignatti dijo claramente que las elecciones serán a mitad del año que viene, cuando termina esta temporaada y antes que arranque la otra, así el nuevo gobierno puede hacer todo desde cero”.

— “Ojalá se presenten todos los que puedan y quieran. Colón le da posibilidades a todos, con mucha amplitud. Siempre el que elige es el socio al final de cuentas”.

— “Me sorprendieron las declaraciones de Ricardo Magdalena tratando de almacenero a Vignatti. Creo que un empresario de la importancia de José merece otro trato. Ni qué hablar si le decimos almacenero a alguien que sacó a Colón de la peor deuda de su historia en un año y medio”.

— “Que se critique desde lo institucional diciendo que Colón debe mejorar es válido. Porque siempre hay cosas para mejorar. Pero desde afuera es todo siempre fácil. Hay que estar adentro y hacer las cosas”.

— “Que Magdalena se presente a las elecciones y gane. Después, siendo presidente, puede hacer lo que quiera”.

Hilbert denuncia

“Luis Hilbert, abogado de @ColonOficial , denuncia agresiones de funcionarios en #FEF. Asegura que lo amenazaron de muerte inclusive y le arrojaron objetos, menciona directamente al síndico de FEF Guillermo Santos Guale. Obviamente no le proporcionaron los documentos sobre J. Pinos”, informó el periodista Juan Carlos Santos, en su cuenta de Twitter (@juancarsantosm).

A su vez, agregó que “Santos Guale desmiente a Luis Hilbert: ‘No lo atendí porque primero debe disculparse por las acusaciones que hizo contra FEF, me llamó delincuente. Hubo un altercado mutuo y nadie le arrojó nada a él” Vía: Radio Caracol Ambato”.

Hay que recordar que la semana pasada el abogado sabalero que lleva adelante el reclamo ante Conmebol por la supuesta mala inclusión del arquero Jorge Pinos estuvo en Ecuador, donde se reunió con dirigentes del club Técnico Universitario, a quien acompaña en la denuncia, y con autoridades de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Como se sabe, Colón ya presentó en Conmebol una denuncia sobre la inclusión del arquero Pinos en la final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle, que se coronó campeón, que fue rechazada de manera contundente a través de un escrito.

A pesar de ello, Colón informó en su página web oficial que apelará la sanción. Si la apelación es rechazada por Conmebol, Colón iría a la FIFA, donde tendrá otra instancia más para insistir: si tampoco tiene el resultado esperado se acudiría al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), como hizo Boca con su reclamo por la final de la Libertadores del año pasado ante River.