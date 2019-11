Investigan a un boliche por no dejar pasar a una mujer trans

Acosta luego de ser discriminada en la disco de Costa Salguero inició una campaña en las redes sociales para denunciar lo que había sufrido: "Ayer el machito de Federico Dickmann y el dueño del boliche Rose in Rio, me discriminaron y rebotaron por 'estar vestida como una puta y parecer hombre', sabiendo que soy una chica trans", denunció en su cuenta de Twitter.

