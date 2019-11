La Rioja: el nuevo bastón gubernamental llevará un homenaje a Mons. Angelelli

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 27.11.2019

El bastón de mando del futuro gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien asumirá el 10 de diciembre, tendrá grabada la frase "Con el oído en el pueblo", del obispo beatificado Enrique Angelelli.

Esas palabras fueron elegidas por el propio Quintela para que figuren en el atributo que está siendo confeccionado por el orfebre local Pedro Fonteñez.

Angelelli, un obispo de fuerte compromiso social, murió el 4 de agosto de 1976 en una ruta riojana, en lo que las autoridades de facto de entonces intentaron hacer pasar como un accidente pero que, según determinó la justicia, fue provocada por la dictadura militar.





El religioso decía: "Hay que descubrir dos cosas: que para servir hay que tener el oído atento, siempre puesto a lo que dice el Evangelio y a lo que dice el pueblo, y guardar fidelidad a ambas cosas".





Quintela será el tercer gobernador que recibirá el bastón de mando, uno de los símbolos que junto a la banda fueron instituidos como Atributos Oficiales de la Investidura para los mandatarios riojanos por la Convención Constituyente provincial del año 2008.





Fonteñez dijo a Télam sobre la frase que "Quintela me la pidió especialmente para poner en la empuñadura porque me dijo que es muy cara a sus sentimientos. Angelelli significó y significa para él un rumbo en su Gobierno, me aseguró. Esos son sus pensamientos como persona y como político".





"Me llena de orgullo la confianza que tuvo en mí Quintela, que por sobre todo es un amigo. Me da mucho prestigio que me haya elegido. Ser orfebre es tradición en nuestra familia. Hace más de 90 años que lo somos, lo heredó mi padre de mi abuelo y yo de él. Soy la tercera generación y vamos por la cuarta porque mi hijo ya comenzó a aprender", sostuvo.





"Yo hice los tres bastones de mando desde que fue instituido en 2008. El primero fue para Luis Beder Herrera, el segundo para el gobernador actual, Sergio Casas, y el tercero ahora para Quintela", destacó.





Quintela asumirá el 10 de diciembre a las 20 y antes estará en Buenos Aires en la jura de Alberto Fernández y Cristina Fernández como presidente y vice.