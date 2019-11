"Tejer redes" para integrar a chicos con espectro autista

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No es una enfermedad sino una condición para 1 de cada 57 menores, en su mayoría niñas. Un simposio en Paraná convoca a profesionales, estudiantes y familiares para “un espacio de intercambio, debate y aprendizaje”

El I Simposio de Autismo del Litoral “Tejiendo Redes” se desarrollará en Paraná el 30 de este mes. “Surge desde la necesidad de poder llegar a la mayor cantidad de personas a lo largo y ancho del país, buscando concientizar a la población acerca de la temática del Autismo”, explican sus organizadores.



“El Simposio busca crear un puente entre salud y educación, lo cual se vera reflejado y potenciado por las exposiciones que brindarán los diferentes conferencistas, quienes tienen una amplia experiencia en ambos campos”, sostienen.



Andrés Luccisano es un médico pediatra santafesino, especialista en psiquiatría infanto juvenil. Es integrante de planta del hospital Italiano de Buenos Aires, director médico de la Asociación Civil Faro (Goya, Corrientes), staff de TEA Motricidad y Deporte y presidente del comité científico del I Simposio de Autismo del Litoral.



“Ha aumentado tanto el diagnóstico de los pacientes con autismo que se hace imperiosa la necesidad de empezar a abordarlos no con criterios generales sino con criterios más autóctonos.



“La idea de empezar a tejer redes es primero hacer presente que esto sucede en todo el país y que no pertenece ni a una clase social o región, sino que es algo general. Y a partir de eso empezar nosotros a ver cómo se está trabajando en distintos lugares para empezar a unificar criterios y métodos de atención”.



En diálogo con El Litoral, Luccisano explicó que “la idea es empezar a acercarnos, tender redes que nos faciliten el abordaje y la atención para no tener que caer siempre en que todo está en Buenos Aires y allí hay más posibilidades”. Sobre todo ante una situación que desafía al una niña, a padres y familias y a los sistemas de salud, escolar y luego laboral.



Luccisano repasa ante la consulta: TEA significa Trastorno de Espectro Autista. Pero advierte: “hoy en día se busca quitar el peso que tiene la palabra ‘trastorno’ y se habla de condición. Es una condición en el sentido de que uno nace con eso y no es una enfermedad adquirida ni una patología. El desarrollo de la condición termina generando un trastorno para la familia, la escuela, para el chico mismo. Hablamos de TEA pero también de CEA, que es la Condición del Espectro Autista; es una forma más amigable de acercarnos a la condición”.



Y no es una condición poco habitual. Los estudios científicos contemporáneos muestra que uno de cada 57 niños (en realidad prevalecen las niñas) son personas con autismo. “Si uno tiene la idea de que son 745 mil familias las que están afectadas en el país, tenemos que asumir que no solamente estarán afectados la niña o el chico, sino también el sistema escolar, el de salud, el sistema laboral. Lo que uno pretende con el tratamiento es que en algún momento el paciente con espectro autista pueda insertarse en un ámbito laboral y social, con las posibilidades habituales para todo el mundo”.

Por definición



“El Autismo se considera un trastorno del neurodesarrollo con una base neurobiológica que acompañara a la persona durante todo su vida; no es una enfermedad. Trae consecuencias o dificultades en diferentes áreas del desarrollo humano, como la comunicación, la interacción social, la motricidad, la sensorialidad y en donde existen patrones de conductas repetitivas y esteriotipadas, y de intereses restringidos. Las dificultades tienen un rango de gravedad variable y difiere de cada persona, es justamente por este motivo que se lo denomina con la palabra espectro, haciendo alusión al concepto de neurodiversidad. Se manifiesta de forma muy variada en cuanto al nivel de apoyos, al nivel cognitivo, al perfil sensorial, al nivel del lenguaje y al nivel motriz que las personas presentan”.

La persona



“Hay una terminología peyorativa: no es lo mismo el autista que el chico con autismo. Lo que buscamos es focalizar en la persona. Si uno lo pondría en ‘términos de enfermedad’, no hablamos de un canceroso, hablamos de una persona con cáncer. Desde la terminología, en el lenguaje, las intervenciones que uno puede hacer, procuramos un impacto”. Y según la palabra, su consecuencia.



En la escuela



Consultado sobre la reactividad que suele generar un chico con CEA en sistemas que procuran integrar experiencias, Luccisano señaló que “si bien las escuelas están empezando a abrirse, comprender y formarse en este tipo de condición, hay dificultades por la falta de información sobre todo. El ámbito escolar puede facilitar una maestra integradora, un acompañante que puede mejorar el rendimiento del chico. Pero están los padres que tienen más dificultades en comprender lo que es una inclusión”.



Obras sociales



“A nivel de obras sociales -señaló Luccisano- no he tenido grandes dificultades. Por lo general cuando se hace un correcto diagnóstico la herramienta fundamental es el certificado de discapacidad, con lo cual la obra social está obligada a hacer una cobertura total de los requerimientos del paciente. Pero uno ve que no todas las obras sociales tienen la misma predisposición y facilitamiento de los accesos, por lo que suele ser dificultoso establecer un programa terapéutico y hay que pelear con lo burocrático y administrativo”.

Temario e inscripciones



El simposio abordará temas como el diagnóstico, comorbilidad, trabajo en equipo, prevalencia y características del autismo en mujeres, la importancia del juego y el movimiento a la hora de hablar de una inclusión activa en la sociedad. Los expositores serán la Mgt. Cynthia D’Agostino, la doctora Silvia Lucía Baetti, el licenciado Marcelo Biasatti, el licenciado Maximiliano Lombardo y el doctor Miguel Ángel García Coto.



El comité científico está integrado -además de Luccisano- por la doctora Anabel Merlini (Neuróloga Entre Ríos); la licenciada Julia Benassi (TO y Mgt. en Psicología Cognitiva y del Aprendizaje Santa Fe); la licenciada Carolina Routurou (Psicóloga Ciudad Autónoma de Buenos Aires); la licenciada Natalia Venturucci (Psicóloga La Pampa); la licenciada Janet Pontelli (Musicoterapeuta Entre Ríos) y la licenciada Verónica Tolomio (TO Corrientes).



La actividad no está solo dirigida a profesionales de la Salud, sino también a los de Educación, estudiantes de diversas áreas, personal de los Servicios Sociales, padres y familias de personas con Autismo. Las inscripciones son a través de la web http://teamyd.com.ar.