"A mi me gustaría que el equipo juegue mejor"

Dice que no es, futbolísticamente, “el equipo con el que más me identifiqué”. También habló de su futuro, sin ser concluyente.

Pablo Lavallén reconoció que no está conforme con el rendimiento futbolístico del equipo y que “Colón no es de los equipos con los cuáles más me identifiqué en cuanto al rendimiento”, pero resaltó que “la gente sí se siente identificada porque si algo no le falta a estos jugadores, es entrega y corazón”.



Habló, en diálogo con el periodista Juan Ignacio Molina de La Primera de Sol, de todos los temas. Reconoció que al otro día de la final volvió a ver el partido con los ecuatorianos, que no comparte lo que se dice de la falta de marca a Pellerano y también dijo cosas respecto de su futuro, sin ser contundente en cuanto a que se quedará o se irá.



* “Jugamos 23 partidos en el semestre, nos quedan tres más y la Superliga es el torneo donde teníamos más urgencias y jugaremos lo que faltan como verdaderas finales. Cuando termine el partido con Arsenal haremos una evaluación del semestre”.



* “A lo largo de nueve meses de trabajo, la gente se terminó identificando con el equipo. ¿Si yo estoy contento con el rendimiento futbolístico?, yo no. Creo que este equipo puede jugar mejor. Con Central, con Mineiro, con Estudiantes de Buenos Aires, con San Lorenzo o Argentinos Juniors allá, fueron los partidos en los que mejor jugamos”.



* “No creo que este sea el equipo que más me identifica desde lo futbolístico, pero la gente se identifica por la entrega y el corazón”.



* “Las 40 o 50 mil personas que fueron a Paraguay son la prueba de que la gente estaba identificada, que algo le había ofrecido el equipo para que tengan la ilusión de ser campeones”.



* “Me gustaría un equipo más limpio, con más triangulación, con más cambio de posiciones. El Belgrano de Córdoba y el San Martín de San Juan del primer semestre fueron los equipos con los que más me identifiqué, pero llegué más lejos con Atlético Tucumán y con Colón”.



* “A veces nos pasa lo que nos pasó con Estudiantes, que arrancamos bien y después nos desordenamos. A mi me gustan los equipos ofensivos y con variantes, que pueda jugar de dos o tres maneras, pero hay que tener los jugadores adecuados”.



* Jugar con dos ‘9’ como Morelo y el Pulga no es lo mismo que jugar como lo hace Atlético, que tienen a Toledo y Leandro Díaz, a quienes les podés tirar la pelota desde 60 metros y, por potencia, ofrecen esa opción”.



* “No puedo exigirle al jugador que haga algo de lo que no está convencido, porque si lo obligás, se termina equivocando. Y eso es peligrooso”.



* “El fútbol es 80 por ciento de la cabeza y 20 por ciento de todo lo demás. Por eso hoy hay sicólogos dceportivos, coaching, etcétera. Nada te da la certeza de que vas a ganar, pero todo suma”.



* “El día que me vaya de Colón, me llevaré algo que nadie me lo va a quitar, que es haber estado en una final después de 114 años de historia del club. Hoy, esa frustración sea un orgullo en unos años”.



* “Vos podés tener a Guardiola, Gallardo, Mourinho o Klopp, pero sin los futbolistas no sos nada. Ellos son los responsables”.



* “Al otro día de la final, ví el partido de vuelta. Pasaron cosas raras. Quería ver cuántas veces había atajado Burián antes del primer gol y me encontré con que no le había llegado una sola pelota. Ese gol fue una pelota de frente y con una cortina de agua increíble. Estaba consciente de que no nos podían hacer daño con una pelota quieta. Después, estuvimos media hora en el vestuario sin saber si el partido seguía o se cortaba. No se podía armar una estrategia. Después nos hicimos un gol en contra, que fue el segundo... Pasaron muchas cosas que quería volver a ver”.



* “Pellerano circuló bien la pelota, pero la figura fue Pinos. Pellerano tocó la pelota cien veces, pero muchos pases fueron laterales, de dos metros. Es irrisorio que un entrenador que va perdiendo 2 a 0 ponga a alguien a marcar al 5 rival. Se busca una opción de poder atacarlo. Quedó en el imaginario de la gente que perdimos porque no lo marcamos a Pellerano. No coincido. Pellerano no fue determinante hasta que el partido estuvo 2 a 0”.



* “Si teníamos que tomar a Pellerano, debía ser por Wilson Morelo o el Pulga. En todo caso, si hubiese jugado Aliendro quizás hubiese sido diferente. Pero igual, para mí el trabajo de Pellerano no fue tan determinante. Al menos hasta el 2 a 0”.



* “A mí el club me contrata para entrenar al plantel y mi relación es buena. Esas cosas no se pueden ocultar, cuando hay mala relación por algún lado la filtrás. Acá se dijo que Celis me quiso pegar o que me pelee con Ortiz y nada que ver”.



* “El fútbol argentino te da cuatro partidos o seis. Si no sacás resultados, te vas a tu casa. No es como en otras ligas. Acá en Colón aprendí a trabajar en el día a día. Yo sé que el domingo tengo que jugar con Vélez y después veremos qué pasa. En el fútbol mandan los resultados. Yo me fui de algunos equipos porque no encontré respuestas adentro de la cancha. Mientras esto pase, de que los jugadores me respondan, yo sigo”.



* “Yo no pienso si el dirigente me quiere o no me quiere. Si ganás, te quieren todos; si no ganás, no te quiere nadie. Hace 360 días, Pratto era el ídolo de River y hoy lo critican todos porque perdió una pelota que terminó en gol del rival. El dirigente es dirigente pero primero fue hincha y va a sentir como hincha”.



* “Tengo el orgullo de que hoy Colón sea un poco más conocido, por la gente, por el tema de Los Palmeras. Ese orgullo también me lo llevo”.