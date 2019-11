https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El delantero sabalero dijo que está enfocado en los tres partidos que faltan, pero afirmó que “tuve un año lindo en Colón pero complicado en lo personal. Me debo a mi familia y con mi familia tomaremos una decisión”. Tiene contrato vigente hasta 2021.

El Pulga Rodríguez no tiene tomada una decisión sobre continuar en Colón o irse de Santa Fe. Aclaró que no hay chances de que vuelva a Atlético Tucumán. Foto: Pablo Aguirre

Pulga Rodríguez y su incierto futuro en Colón "Pido disculpas pero aún no sé qué voy a hacer"

El delantero de Colón y figura en el partido ante Estudiantes, Luis Miguel Rodríguez, hizo declaraciones este jueves al mediodía y dejó en claro que no tiene tomada una decisión respecto de continuar en el club (tiene contrato por un año y medio más) o irse.



“Hoy puedo decir que estamos pensando en el partido del domingo con Vélez, iremos viendo a medida que pasa el tiempo, estoy evaluando con la familia, conversando, el futuro inmediato es tener la cabeza en el partido con Vélez. La idea es clasificar de vuelta a una copa internacional y buscando eso, nos salvaremos del descenso”, señaló el Pulga en las declaraciones efectuadas en el predio sabalero.



El Pulga descartó de plano la posibilidad de volver a jugar en Atlético Tucumán, club en el que es ídolo y en el que desarrolló casi toda su carrera (salvo un breve paso por Newell’s). “No hay ninguna posibilidad de volver a Atlético, no hay llamado de nadie, no tengo que hablar con los dirigentes de Colón todavía porque hoy no tengo propuestas. Simplemente dije que es un tema de análisis para ver qué es lo que quiere hacer la familia y uno mismo”, señaló el delantero.



En varios pasajes de la charla, el Pulga descartó que algún club se haya interesado en él. “Aclaro que no hay llamado de nadie. Sólo pienso en terminar de la mejor manera el año y después tendremos un mes para pensar qué se hace”.



Yendo más de lleno a su cuadro de situación, dijo que “tuve un año lindo en Colón, pero complicado en la vida personal. Mi familia no es sólo mi señora y mis dos hijos, tengo mi mamá y mis hermanos. No puedo tomar una decisión en caliente o apresurada. Acá hay un contrato vigente que debo cumplir, pero hay cuestiones personales que ver. No pasé el mejor año de mi carrera, sigo con problemas familiares y son cosas que tengo que ir viendo. Hoy por hoy pienso en sumar la mayor cantidad de puntos y luego analizaremos cada situación, por ahí se va mi familia a Tucumán y me quedo yo solo en Santa Fe. No tendría problemas en hacer eso. Pero debo pensarlo bien”.



Sin dudas que luego de la final ante Independiente del Valle, cuando dijo en un canal nacional que iba a analizar su situación y que no era seguro que en el 2020 siga vistiendo la camiseta rojinegra, el Pulga dejó esa sensación de duda en cuanto a su futuro del que se hicieron eco los hinchas. “Yo no puedo andar por la vida diciendo todo lo que pienso. Entiendo a la gente y le pido disculpas por esta falta de decisión. No tengo tomada ninguna decisión y por eso le pido disculpas. Estoy pensando en Colón, no tengo ninguna propuesta. Sé que tuvimos un año futbolístico muy bueno pero no pudimos coronarlo con el campeonato”, dijo.



Al respecto, habló de cómo repercutió en él la pérdida de la final. “En lo personal lo pasé muy mal por eso, por haber perdido esa final, y lo primero que haré, cuando tome una decisión, es decirla y aclararlo. No estoy jugando con nada ni con nadie, ni mucho menos especulando, sé que tengo un contrato, estamos cómodos, nos gusta la ciudad y nos gusta el club, pero hay cuestiones personales y una familia detrás que me obligan a pensar de la mejor manera posible el futuro”, dijo la figura sabalera.



Agregó que “todavía no pude hacer el duelo de la muerte de mi viejo, capaz que en algún momento colapse por algún lado” y sobre su estado físico, dijo que “estoy entrenando, seguramente voy a viajar y estaré a disposición del técnico”, más allá de que debió salir con un fuerte traumatismo en uno de sus tobillos en el partido con Estudiantes.



Con Vélez

Pensando en el encuentro ante Vélez, Lavallén podría repetir a gran parte de los que estuvieron en el encuentro frente a Estudiantes del lunes pasado. Se espera la evolución de Esparza, uno de los muchos lesionados que tiene el plantel. Si está bien, podría ser una alternativa para jugar desde el arranque.