Palacios deja River a cambio de 13 Millones y jugará en el Leverkusen

El mediocampista Exequiel Palacios dejará de jugar en River para pasar al Bayer Leverkusen, el mismo club en el que se encuentra Lucas Alario. Jugará su último partido en el club "millonario" contra Central Córdoba de Santiago del Estero, por la final de la Copa Argentina.

Según supo NA de fuentes cercanas a la operación, a River le quedarán 13 millones de euros libres de impuestos más el porcentaje de una futura venta y la plata será al contado, apenas se firme la transferencia.

Esa cifra, si bien parece relativamente baja por un jugador de su potencial, es superior a la que podía haber obtenido la institución si se ejecutaba la cláusula de rescisión, de 15 millones "limpios" pero por la totalidad del pase.

Si la operación se realizaba de esa manera, como River es dueño del 75 por ciento de los derechos económicos, le hubieran ingresado 11.250.000 euros.

El resto se hubiera repartido de la siguiente manera: 10 por ciento para el empresario Marcelo Carracedo (1.500.000), otro 10 para el jugador por el mismo monto y el 5 por ciento para Renato Corsi (750.000), representante del futbolista.

Palacios, de 21 años, no tiene pasaporte comunitario y eso le dificultó ser vendido a otra liga top que no sea la alemana o la holandesa, donde eso no era un impedimento.

River tuvo muchas reuniones con Corsi con el objetivo de mejorarle el salario al tucumano y elevarle la cláusula de rescisión, pero la otra parte no mostró buena predisposición debido a que aumentársela iba a complicar una posible transferencia.

Palacios, que ya tiene partidos en la Selección argentina ya que fue citado en varias ocasiones por Lionel Scaloni, estuvo cerca de ser comprado a principios de año por el Real Madrid, pero a último momento el club desistió de ficharlo.

Con información de NA.