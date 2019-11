La deuda externa es la más alta desde la salida de la crisis de 2001

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La deuda en moneda extranjera alcanzó los niveles más altos desde la salida de la crisis del 2001, advirtió este jueves un informe privado, el cual anticipó que la próxima administración deberá pagar 224 mil millones de dólares.

El estudio indicó que se incrementó en US$ 87 mil millones, al crecer 54%, mientras que la nominada en pesos cayó en US$ 13 mil millones entre 2015 y el 2019.

El análisis fue realizado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), y señaló que la deuda en moneda extranjera alcanzó el 80,2% del total en el tercer trimestre de este 2019.

"Se privilegió la deuda con privados (+95%), a la deuda intra Estado", consideró.

De ese modo, subrayó que, con privados, en 2015 rondaba los US$ 74 mil millones y en el segundo trimestre del 2019 ya sumaba unos US$ 144 mil millones.

El trabajo elaborado por el equipo de economistas alertó que "para encontrar unos niveles de endeudamiento en moneda extranjera tan grandes hay que remontarse a la salida de la crisis del 2001".

Además, evaluó que el próximo Gobierno deberá afrontar vencimientos de deuda por casi 224 mil millones de dólares a lo largo de todo su mandato.

"Los vencimientos de la deuda alcanzan los US$ 200 mil millones entre 2020 y 2023. Durante los primeros dos años, se observan vencimientos en moneda extranjera por US$ 30 mil millones por año, y en los últimos dos por más de US$ 40 mil millones", calculó.

Al tomar en cuenta la base de datos de la Secretaría de Finanzas, la UNDAV remarcó que la deuda pública creció un 45,5% en tres años y nueve meses y ya supera los 324 mil millones de dólares.

En tanto, la relación entre deuda pública y exportaciones creció 112 puntos porcentuales en los últimos cuatro años.

"El aumento de las exportaciones no logró compensar el crecimiento exponencial de la deuda, el cual pasó del 212% en 2015 hasta el 335% en el 2019", apuntó el sondeo.

Con información de NA.