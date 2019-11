https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Quintana y Alanoca no podrán salir del país

Bolivia: No darán salvoconductos a ex funcionarios acusados de delitos

La canciller de Bolivia, Karen Longaric, advirtió este jueves que los funcionarios del gobierno del ex presidente Evo Morales acusados de delitos no obtendrán salvoconductos del gobierno de facto para obtener asilo en México.

"El derecho al asilo es por cuestiones políticas, pero no ampara a acusados de delitos como terrorismo", explicó Longaric ante medios internacionales. En concreto, la canciller del gobierno de la autoproclamada presidenta, Jeanine Áñez, se refirió a la situación del ex ministro de Presidencia Juan Ramón Quintana y la ex titular de Cultura Wilma Alanoca, ambos reclamados por la justicia boliviana y asilados en la embajada de México en La Paz. Quintana fue acusado junto a Morales por delitos de "terrorismo y sedición", mientras que Alanoca tiene una orden de arresto por su supuesta relación con explosivos para hacer cócteles molotov encontrados en dependencias de su antiguo ministerio. Longaric afirmó que el gobierno de Áñez no dará salvoconductos a quienes tengan órdenes de detención y, por ende, tanto Quintana como Alanoca no podrán salir del país. "Se van a quedar en la residencia de la embajada por mucho tiempo", advirtió la canciller interina, "esta situación puede desembocar en un problema muy grave para ellos e incómodo para nosotros". Sin embargo, la titular de Exteriores precisó que no contemplan romper relaciones con México, medida que calificó como "extrema". Además de los refugiados en la embajada mexicana, el Ejecutivo boliviano criticó recientemente al gobierno del país azteca por dejar hacer declaraciones políticas a Morales pese a su condición de asilado. Tenés que leer Bolivia exige a México que impida cualquier declaración de Morales que incite a la violencia El ex mandatario, que se vio forzado a renunciar a su cargo por un pedido expreso del Ejército, denunció el pasado miércoles desde México que es perseguido por la Interpol a raíz de la denuncia presentada por el gobierno de Áñez en la Fiscalía en La Paz. Pese a estos desencuentros, Longaric confió en que esta tensión "va a ir suavizándose". En la sede diplomática mexicana se encuentran también el ex ministro de Economía Luis Arce -con salvoconducto-, de Justicia Héctor Arce y de Defensa Javier Zavaleta, todos ellos sin cargos en su contra, detalló la Cancillería. Con información de Télam.

