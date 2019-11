Batistuta anunció que será mánager de Boca en caso de que Beraldi gane las elecciones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Gabriel Omar Batistuta, uno de los máximos goleadores históricos de la Selección argentina, anunció este jueves que, en caso que Jorge Beraldi gane la elección como presidente de Boca, se sumará como manager del plantel masculino de fútbol profesional.

"José te quería agradecer por la oportunidad que me estás ofreciendo. El otro día nos juntamos, me sorprendió el interés de ustedes. Es una cosa que yo estaba esperando hace mucho tiempo y me pone muy contento. Como te dije en la reunión, acá estoy para apoyar", expresó el santafesino en un mensaje que difundió a través de sus redes sociales.

Tras la confirmación oficial, mostró todo su apoyo a uno de los candidatos de la oposición y agregó: "Te felicito por la comisión que estás armando, por las ideas que tenés y estoy convencido de que con tu proyecto Boca va a ser mucho más grande de lo que ya es".

Así, otro importante jugador con pasado en el "Xeneize", se suma a la batalla política luego de que Juan Román Riquelme se incorporó al proyecto de Jorge Amor Ameal como vicepresidente segundo al igual que Jorge Bermúdez y probablemente, Óscar Córdoba.

En la vereda de enfrente, por quienes representan al oficialismo, aparecen nombres como el de Mauricio Serna y José Basualdo.

