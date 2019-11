https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 28.11.2019 - Última actualización - 19:08

19:07

Casi 40 años después de su traumático adiós, por fin sabemos qué pasó con dos de los personajes más icónicos de la historia del cine.

37 años después Video: E. T. y Elliot se reencuentran en Navidad Casi 40 años después de su traumático adiós, por fin sabemos qué pasó con dos de los personajes más icónicos de la historia del cine. Casi 40 años después de su traumático adiós, por fin sabemos qué pasó con dos de los personajes más icónicos de la historia del cine.

Algo que ha honrado siempre a Steven Spielberg es haber aguantado la presión de los ejecutivos de Universal que le pedían que hiciera una segunda parte de E.T. tras convertirse en la película más taquillera del año.

Bueno, siendo sinceros, el director sí barajó la posibilidad de recuperar al extraterrestre más famoso del cine para una continuación que iba a llamarse Nocturnal Fears (Miedos nocturnos). Incluso llegó a escribir un tratamiento de guion para desarrollar la historia, que iba a contar el regreso a la tierra del mejor amigo de Elliot para enfrentarse a la invasión de una raza similar a la suya, pero malvada y carnívora, que pretendía conquistar el planeta.

Por suerte, aquel argumento no convenció al director, que decidió cancelar el proyecto. “Las secuelas son peligrosas porque con ellas arriesgas tu sinceridad como artista. Hacer una segunda parte de E.T. hubiese sido como quitarle vida a la película original”, reconocía el propio Spielberg en una charla que dio en el American Film Institute en 2018.

Pero si algo nos ha enseñado Hollywood es que ‘nunca’ es una promesa difícil de cumplir. De ahí que ahora, 37 años después del estreno del original, finalmente se cumpla el sueño de muchos fans de este clásico que pedían saber qué había pasado con Elliot y con E.T. tras aquella traumática despedida en el bosque.

Eso sí, no es en una película, sino en un anuncio navideño del canal por cable Comcast recién estrenado en Estados Unidos. Al menos su protagonista sí es el propio Henry Thomas, que si bien básicamente se limita a recrear plano por plano las escenas más famosas de la película; consigue emocionarnos casi tanto como el original.

El argumento se resume en E.T. regresando por sorpresa a casa de Elliot, donde el niño ya convertido en adulto le presenta a su familia y, a través de un comunicador, E.T. le presenta a la suya. El resto del corto consiste en enseñar al extraterrestre las tecnologías que no existían en los 80 (Internet en lugar de teléfono y televisión a la carta) y, de paso, demostrarnos otra vez que los efectos especiales con ordenador no consiguen la misma magia que las marionetas de E.T. que se usaron en la película original. Solo por esta valiosa lección ya merece la pena este regreso sorpresa.