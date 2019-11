https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 28.11.2019

20:50

En Venado Tuerto Colegio privado echó a una docente por anunciar su embarazo

Pablo Rodriguez

Un hecho atípico da que hablar por estos días en Venado Tuerto y tiene en el ojo de las críticas al Centro Agrotécnico Regional (CAR), un colegio privado que es modelo a nivel nacional e incluso fue elegido por Mauricio Macri en una de sus visitas a Santa Fe. Y es que una docente que allí dictaba clases, denunció que fue despedida dos días después de anunciar que está embarazada de casi tres meses.

El caso fue rápidamente tomando por el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), quien exigió que la docente sea restituida en su trabajo o que se le abone la correspondiente indemnización ya que habría sido despedida sin causa. De hecho, el lunes próximo el Ministerio de Trabajo venadense conovocó a una reunión conciliatoria entre ambas partes a las 10 de la mañana.

Por eso, se hizo presente en la ciudad el secretario general de SADOP, Gustavo Monduzzi, quien aseguró que "vamos a ir hasta las últimas consecuencias” y que si la “compañera no restituida en el colegio, se indemnice como plantea la ley". El dirigente dijo que la docente fue notificada vía carta documento el 8 de noviembre y fue su propia madre quien le dio la mala noticia.

“Ella fue a trabajar el lunes 11 porque todavía no le había llegado a su casa y se entera por su madre de que había sido despedida. Se puso en contacto con el representante legal del colegio y le pidieron que mande un telegrama con su renuncia para que no le queden manchas en su legajo, algo que no tiene validez porque ya había sido despedida", admitió.

SADOP también denunció que la docente recibía más de la mitad del sueldo en negro y que el CAR no los deja entrar al colegio para realizar una inspección. Asimismo, aseguraron que otra trabajadora anteriormente ya había sido despedida por estar embarazada.

Según trascendió con el correr de las horas, la damnificada cobraría el 60 por ciento de su sueldo en negro, a partir de lo cual es “factible que el sindicato pida la remoción del representante legal del colegio por faltar a una de las obligaciones esenciales que es consagrar el derecho laboral”, agregó Monduzzi.

“Lo primero que tiene que quedar en claro es que esto es un despido discriminatorio. Hace cuatro años se produjo un hecho similar, cuando a una docente le ofrecieron 14 horas cátedras titulares por la mañana, a la tarde informó que estaba embarazada y a la noche le avisaron que no le daban el trabajo”, recordó.

“Debe quedar claro –continuó-, que un despido discriminatorio genera el derecho al trabajador de un juicio abreviado que tiene dos caminos posibles: uno es la reincorporación y el otro la desvinculación, que en caso de ser favorable a Rocío, que es casi seguro, genera un valor indemnizatorio más grande que lo normal”, sintetizó.

Repudio de AMSAFE

Por otra parte, este jueves los representantes de AMSAFE General López, se solidarizaron con la docente despedida y lamentaron que las puertas estén “cerradas” para los delegados sindicales: “En esta ‘prestigiosa’ institución, SADOP no puede ingresar. No sabemos qué es lo que no se puede ver. Dicha prohibición la asemeja más a un taller clandestino que a una escuela. Exigimos al Estado no seguir subsidiando a este tipo de instituciones donde se vulneran los derechos más elementales”, rezan a través de un comunicado.

Elegida por MM

Foto: Transmedia VT

Quizás una de las postales más recordadas del paso del presidente Mauricio Macri por Venado Tuerto, fue el improvisado baile en las puertas del Centro Agrotécnico Regional de Venado Tuerto que luego recorrió el mundo. Ese día –enero del 2016-, había destacado el aporte que realiza la escuela para “construir la Argentina que soñamos”.

La institución está situada en un predio de 147 hectáreas, a la altura del kilómetro 637 de la ruta nacional 33, y desde hace medio siglo imparte educación inicial, primaria y secundaria a alrededor de 800 estudiantes. Es visitada todos los años por productores de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá, interesados en conocer la excelencia de su modelo educativo.

“Me dijeron que este lugar es un orgullo de los santafesinos y luego de conocerlo me voy con toda esa esperanza que uno necesita, sabiendo que de esta escuela van a salir muchos protagonistas listos para construir esa Argentina que soñamos”, había señalado en aquel entonces el Presidente.