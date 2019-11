https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Declaraciones Francisco: "El derecho a morir no tiene ningún fundamento jurídico"

El papa Francisco consideró este viernes que la eutanasia "no tiene ningún fundamento jurídico", al tiempo que criticó las sentencias según las cuales "el interés principal de una persona anciana o discapacitada sería morir y no ser curado".



El pontífice brindó sus consideraciones sobre la eutanasia al recibir este viernes en el Vaticano a miembros del centro de estudios "Rosario Livatino", en referencia al juez italiano asesinado por la mafia en 1990.



En ese marco, Jorge Bergoglio criticó "las sentencias que se pronuncian en tema de derecho a la vida, en Italia y en tantos ordenamientos jurídicos".



"Sentencias por las que el interés principal de una persona discapacitada o anciana sería el de morir y no el de ser curada", lamentó.



"O que, según una jurisprudencia que se autodefine creativa, inventan un derecho a morir que no tiene ningún fundamento jurídico, y de esta forma debilitan los esfuerzos para calmar el dolor y no abandonar a sí misma a la persona que está a punto de terminar con su existencia", agregó el Papa.

