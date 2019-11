https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 29.11.2019 - Última actualización - 16:01

15:57

Habló de la deuda del club con él, que Unión no es un club evasor y que “no hubo defraudación” a raíz de la investigación que lleva adelante la Justicia y por la que se allanó el club y se retiró documentación que impide que se siga adelante con la auditoría interna.

Luis Spahn, crítico y a la defensiva "No haré más aportes" Habló de la deuda del club con él, que Unión no es un club evasor y que “no hubo defraudación” a raíz de la investigación que lleva adelante la Justicia y por la que se allanó el club y se retiró documentación que impide que se siga adelante con la auditoría interna. Habló de la deuda del club con él, que Unión no es un club evasor y que “no hubo defraudación” a raíz de la investigación que lleva adelante la Justicia y por la que se allanó el club y se retiró documentación que impide que se siga adelante con la auditoría interna.

Muy crítico con los sectores opositores y con la prensa, el presidente de Unión se refirió a los temas que han sido moneda recurrente en los últimos tiempos. Papeles en mano, Luis Spahn habló durante media hora puntualizando cada uno de esos temas y luego contestó preguntas. Sin dudas que el “padre de los temas” y tras el cual se desencadenan todos los demás, que es la deuda del club con su familia, no queda debidamente aclarado más allá de que ante la pregunta puntual de este periodista, explicó que sus aportes están contabilizados en los balances a los valores históricos y que la decisión tomada es que se cobrará en dólares.

Ya en el arranque explicó el motivo de la convocatoria: “Hay un desprestigio a la comisión directiva y a mi persona que me ha motivado a dar estas explicaciones y a decir lo que pienso. Va desde la inocencia de brindar información incorrecta hasta la malicia planificada de debilitar la gestión”, señaló el presidente Spahn, que estuvo rodeado de los máximos dirigentes (los vicepresidentes Edgardo Zin, Fabián Brasca y Rafael Pérez del Viso) y del síndico Jorge Molina.

Luego fue puntualizando cada tema:

* Subsidios del gobierno provincial: “Se habló y se sigue hablando de los subsidios que en su momento recibimos de parte del gobierno provincial. Quiero decir que se completaron los expedientes y el club no tuvo que pagar un solo peso, los detractores decían que debíamos pagar 12 millones de pesos. El socio debe tener la tranquilidad que no se pagó ni se pagará dinero a la provincia”.

* Fin de sus aportes: “Tenemos un ligero atraso en los sueldos y pagos a otros clubes, pero llegaremos bien a fin de año. Mi familia decidió que no se harán más aportes”.

* La auditoría: “La auditoría interna no está funcionando, debían ser 12 miembros y son 6. Se está poniendo a consideración temas espurios, como por ejemplo el de cómo se compone la deuda dentro de mi familia. Importa qué se debe y no a quién se le debe. Mucho menos cuando ese dinero está debidamente informado en Afip, porque algunos dicen que existe lavado de dinero. Los empleados del club que recibieron a los inspectores de Justicia le dieron entre 25 y 30.000 hojas. En el informe de esa auditoría, se dice que encontraron 140 retiros por más de 50.212.345 pesos. La ‘sagaz’ investigación surge de una columna de la cuenta corriente aportada por el club, obviando la columna de los aportes realizados, que estaba en paralelo. Todos los años, la cifra aportada fue superior a la cifra retirada. Eso lo puedo asegurar. Y con respecto a la situación en el MPA, estamos trabajando en paralelo con los funcionarios”.

* El IPEI, la fiesta y el tema de Los Palmeras: “Se cuestionó que en una fiesta privada pusieron el tema musical de Los Palmeras. Obvio que no lo vemos con simpatía, pero fue una decisión del disc jockey consensuada con un par de padres que se consideraron pícaros al solicitar que se ponga ese tema. Era un evento privado, los asistentes tuvieron el decoro de admitir ese tema por más que no les gustó. Pero se agitó a través de las redes sociales y una socia calificó de ‘comisión del orto’ a esta dirigencia. En esta fiesta concurrieron chicos que entraron en 2005 y vienen desde la salita de cuatro años con un gran sentido de pertenencia a la institución. Esta gestión hizo inversiones en el IPEI que permitieron, entre otras cosas, aumentar en 300 alumnos el cupo. Pregunto, ¿se puede negar a la gente que tiene simpatía por otro club, que elijan al IPEI para educar a sus hijos?. Los chicos siguieron normalmente la fiesta y sus actividades diarias, pero hubo agitadores sociales profesionales que se preguntaron si yo iba a tener los huevos para solucionar ese tema. Que mire a los chicos, que muchas veces nos dan un mensaje y una enseñanza a los adultos”.

* El tema político y la oposición: “Algunos tienen la desvergonzada insolencia de peticionar que no se me reintegre un solo peso. Tenemos el 65 por ciento de los votos y la obligación de administrar el club. ¿Qué quieren?, ¿generar la idea del aporte cero?, ¿que no se me devuelva un peso? A algunos de esos firmantes les digo que tienen una historia de manchas mucho más conocidas que la de los dirigentes actuales. Me hubiese gustado que a esa nota en la que se pide que no se retire dinero, la haya firmado Marcelo Martín o el otro ex dirigente que es el ‘príncipe de los descensos’. Si esto va a ser una carnicería política instalando falacias, le harán mucho daño al club”.

* La situación con la AFIP: “Unión no es un club evasor, sólo tuvimos un incumplimiento porque preferimos priorizar el normal funcionamiento del club por encima de pagar impuestos. Quizás fue un error, lo admito, aunque quizás hubo una mano negra que activó esto para que nos metan una denuncia. Esto de retención indebida de recursos del estado es algo que se está dando hoy de manera masiva para afrontar situaciones que por la crisis económica no se puede afrontar, como por ejemplo el pago de sueldos”.

* El tema de la asamblea: “A fines de agosto se decidió una auditoria interna, el 11 de setiembre se allanó al club. Guillermo Sabena, Rodrigo Villarreal y Luis Rodríguez Peragallo, reclamadores de la auditoría interna diez días antes, fueron los denunciantes. Pregunto: ¿pagarán las multas que causen su accionar?, ¿hay un revanchismo electoral, ensuciarnos para parecer más limpios, generar mi salida del club?. Pregunto: ¿qué han hecho no siendo comisión directiva?, porque yo colaboré con Citroni y con Malvicino estando afuera del club y me tildan de que no tengo pertenencia. Le pedí a Villarreal que venga a ejecutar el ‘maravilloso’ proyecto de generar 6 millones de dólares explotando el Angel Malvicino, a Rubén Decoud que arme un protocolo de venta de jugadores, a la señora María Salzmann que proponga una reforma del estatuto... Y los estoy esperando”.

* Su situación personal y rumores de licencia: “Los unionistas me piden que no me vaya, que me apoyan. El club está en un riesgo institucional importante, esto nos va a llevar a consecuencias gravosas para esta y próximas comisiones directivas. Esto genera resentimiento y estas situaciones, en otras instituciones, las han llevado a jugar en segunda o tercera división. La oposición no se suma para crecer, sino que descalifica y miente. Hay que darle un corte. Posiblemente tengamos que dar más información para que se sepa todo lo que se hace en el club”.

* Las deudas de Central y San Lorenzo: “Los castigos por incumplimientos financieros en la Superliga son una garantía de cobro. Con San Lorenzo, hablé con cinco dirigentes y dos allegados y con dos personas de Central. Tienen distintos tiempos, creo que vamos a llegar a solucionarlo sin llegar a Superliga con Central. Y con San Lorenzo, quizás por la vorágine de la campaña política de su presidente y una comisión a la que le quedan pocos días, está en una situación comprometida. Estamos para buscar una solución, Unión cultiva la buena relación con todos los clubes de la Argentina”.

“Acá no hubo ninguna defraudación”

“La auditoría externa está limitada, la Justicia está por arriba de cualquier auditoría y es la que tiene todos los papeles. Acá no hubo ninguna defraudación al club. El material no lo tienen porque parte de los que integran la auditoría hicieron la denuncia para que llegue el allanamiento”, reiteró en varias oportunidades el presidente.

“Creo que hay un superávit de 75 millones”, fue el adelanto que hizo respecto del nuevo balance que debe ser aprobado en la próxima asamblea que todavía no fue convocada y que deberá hacerse en el mes de diciembre.

A tal efecto, Superliga le da tiempo a los clubes hasta el 26 de enero para que presenten sus balances, razón por la cual habrá que convocar de inmediato a la asamblea para que se apruebe el nuevo balance.

¿Tuvo incidencia Madelón para que gane las elecciones”

“Haber dicho, días antes de las elecciones, que Madelón tenía todo arreglado con nosotros para seguir, fue intrascendente para el resultado electoral. Calculaba 52 o 55 por ciento y terminamos en 65 por ciento”, dijo Luis Spahn.

El presidente señaló que esperaba una mayor diferencia. “Los 6 millones de dólares de Villarreal, los 5.000 socios vitalicios y las grandezas que iba a ejecutar, convencieron a los socios de que íbamos a ser Disneylandia. Además, mucha gente es práctica y optó por no concurrir porque la elección estaba definida. Y siempre es más fácil movilizar a los agitadores que a los que están cómodos sabiendo que el resultado de la elección está puesto”.

Habló de su salud

El presidente también dijo que estuvo un solo día internado para realizarse chequeos. “Tengo pequeños vaivenes de la vejez, ya estoy en los 58 años y algunas variables como diabetes y glóbulos rojos, por ejemplo, son cuestiones que hay que observar. Es todo solucionable”, señaló.

Además, dijo también que “tendremos un ejercicio 2019-2020 en muy buenas condiciones económicas. No está mal vender al fiado porque gracias a que vendimos en dólares, y el dólar cuesta 20 pesos más, generamos 60 u 80 millones de pesos más de ingresos”.

Spahn se sintió “en el ojo de la tormenta” y salió a aclarar a algunas cosas y a criticar con dureza otras, sobre todo a los sectores opositores. Foto: Manuel Fabatía

Su explicación de la deuda

El presidente, ante la consulta del jefe de Deportes de El Litoral, dijo que su familia decidió que se cobrará la deuda en dólares y que “tendremos paciencia, como la han tenido los familiares de Malvicino y de Vega”.

“Aquella asamblea de 2014 da la opción de los aportes y cómo serán devueltos. Al no hacer uso de la opción, la deuda con mi familia está registrada en valores nominales, o sea históricos. Por ejemplo, si hubo aportes de 3 millones de pesos en el 2009, con un dólar de 3 pesos, es 1 millón de dólares. Hay que mirar los diez balances desde el inicio de mi gestión y tomar el dólar de ese año. El balance muestra el saldo en pasivo no corriente. Aquella asamblea tuvo la enorme virtud de blindar los cuatro principales ingresos: derechos de TV, cuota social, sponsoreo y plateas. Si no hay venta de jugadores, no se paga. Esa paciencia la tuvo la familia Malvicino, la familia Vega. A eso, lo entendió Personas Jurídicas y están satisfechos con las explicaciones de 2018 y nos piden la deuda al 2019. Sé que es muy difícil entender los balances”, señaló el presidente.

Desglose

Respecto de las ventas que se efectuaron en el último libro de pases, se hizo el desglose correspondiente: 1.250.000 dólares por cada uno de los hermanos Pittón, 1.000.000 por Zabala y 1.000.000 por Brítez.

Aclara Martín

Marcelo Martín aclaró el motivo por el que no firmó la nota que presentó su agrupación para que no se hagan retiros a cuenta de la deuda con el presidente, hasta que no se sepa con certeza cuánto es lo que se le debe.

“No la firmé porque no estaba en Santa Fe pero avalo totalmente lo que señala dicha nota”, dijo el ex vicepresidente del club.

“Así como entendemos que no hay documentación suficiente en el club, por los allanamientos de la Justicia, para seguir adelante con la auditoría, lo cual no quiere decir que nos hayamos ‘bajado’, también solicitamos que el presidente se abstenga de realizar retiros hasta que se pueda determinar con certeza cuánto es el monto de esa deuda”, ratificó Marcelo Martín.