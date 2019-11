Clausuraron el boliche en el que no dejaron entrar a una chica trans

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 29.11.2019

Un boliche de la Costanera fue clausurado en las últimas horas por la Justicia porteña por discriminar y hostigar a una chica trans a la que no dejaron entrar porque "parecía un hombre".

Se trata del boliche Rose in Río, ubicado en la Avenida Costanera Rafael Obligado, quien quedó clausurado por decisión del juez Penal, Contravencional y de Faltas N°1 de la Ciudad, Rodolfo Ariza Clerici, al considerar que había pruebas suficientes para dictar la medida.

La denuncia había sido realizada por la joven Kiara Acosta, de 21 años, quien el pasado domingo a la madrugada concurrió al boliche con una amiga y antes de ingresar, un empleado le dijo: "no pasás porque parecés un hombre y no estás tan buena como tu amiga".

Fuentes judiciales confirmaron a NA que la denuncia fue realizada por Acosta el pasado domingo en la Fiscalía N° 22 en donde se comenzó a investigar la causa como "discriminacion y hostigamiento".

Tras la recolección de pruebas y la declaración de varios testigos, el juez "determinó que eran suficientes para clausurar el boliche".

Pero antes de la decisión judicial, la joven había subido varios videos a sus redes sociales, en donde aparece el empleado del boliche que no la dejó pasar y en los que comentó lo que le tocó vivir.

"Ayer, el machito de Federico Dickmann y el dueño del boliche Rose in rio, me discriminaron y rebotaron por 'estar vestida como una puta y parecer hombre', sabiendo que soy una chica trans. Denuncio este boliche, cancelado Rose in rio, sos nefasto", había escrito la joven el lunes pasado.

Este viernes y tras enterarse de la decisión judicial de la clausura del boliche, la joven publicó en su cuenta de Instagram: "Hago este post para agradecerles a todos ustedes, sin su ayuda nada de esto hubiera sido posible. Me dieron voz, no sólo a mi sino a miles de pibas y pibes que les pasó, o les puede pasar. Somos una nueva generación, me alegra que esto sea un 'antes y después' y el día de mañana se termine con la discriminación en estos lugares".

Con información de NA.