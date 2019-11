https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras asegurar que no lo haría

Bolivia: Luis Camacho anunció su candidatura a la Presidencia

Luis Fernando Camacho reveló en su carta de renuncia que había dicho que no se presentaría como candidato como parte de una estrategia para evitar que baje el apoyo al paro que lideró para la renuncia de Evo Morales

