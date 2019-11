Se gesta la nueva Federación Argentina de Gasistas Matriculados

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En una reunión concretada en esta ciudad, asistieron representantes de asociaciones y cámaras del territorio nacional para sentar las bases de una flamante institución que las agrupe. Consideran que la actual no los representa y por eso apelan a aunar criterios y conformar una nueva federación que asesore y asista a los trabajadores de este sector.

La sede del Centro Regional del Comercio, la Industria, Agricultura y Ganadería de Santo Tomé, fue el escenario días atrás de un encuentro de cámaras y asociaciones de gasistas del país, que tuvo como objetivo principal sentar las bases de lo que en el futuro será una nueva Federaciones Argentina de Gasistas Matriculados. Asistieron referentes de entidades provenientes de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y la incipiente institución del norte provincial, entre otras, teniendo como anfitrión a la Asociación Civil Cámara de Gasistas, Sanitaristas y Servicios de la Construcción de Santo Tomé, ciudad en la que se plantó la semilla de este ambicioso proyecto. En la ocasión se firmó una carta de intensión en la que se manifiesta la voluntad de las alrededor de 8 instituciones presentes, de constituir la mencionada federación.



Ahora, cada una deberá bajar la propuesta a sus bases (o miembros) para lograr acuerdos mediante asambleas. Una vez alcanzado esto, se procederá a continuar con todos los pasos burocráticos previstos, los gastos que eso conlleva y la confección de un estatuto que regule este trabajo en particular. Una vez que se aúne criterios y se escuchen los planteos y mandatos de cada representante, entre febrero y marzo se llevaría adelante una nueva convocatoria para darle forma a la iniciativa. Desde la Cámara de Gasistas de Santo Tomé, uno de sus integrantes, Adrián Slavner, explicó que como actores del mercado del gas, entre las asociaciones creen que deben tener representación en los lugares donde se toman las decisiones, pero con una voz que realmente sea escuchada. “Para ello tenemos que demostrar unidad entre todas las entidades para así conformar algo unificado, con un mismo criterio; es una patriada muy grande en la que somos David contra Goliat, que es justamente el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y las distribuidoras, que sin lugar a dudas son un verdadero monopolio que toman todas las decisiones”, metaforizó.





Las cosas claras

En estos mismo términos habló del tema el presidente de la cámara santotomesina, Vidal Rivero, quien recordó que en el presente hay una federación con muchos años de existencia, pero desde la naciente institución consideran que la misma “no trabaja como se debe”. “Por eso impulsamos este proyecto, que es el paso previo para luego, en un futuro cercano, ir por la colegiatura de la actividad que realizamos”, adelantó el histórico referente del sector. En coincidencia con Rivero, otro de los gasistas de Santo Tomé, Ariel Burella, ponderó la importancia de nuclearse a través de una federación que controle lo que hace cada asociación para “lograr una mayor ética en el trabajo”.

“Estamos manejando vidas humanas y eso no es cualquiera cosa; ya pasó en Rosario, con la explosión del edificio de calle Salta, una causa que tuvo 11 imputados y el único que quedó preso es el gasista; eso sucede porque no hay representación nacional que pueda llegar a intervenir, asesorar y en este caso defender a un gasista matriculado”, sostuvo el nombrado. Desde la Cámara de Gasistas local aclararon que en la actual federación “no están las cosas claras y trabaja prácticamente de forma unipersonal”. “Está desarticulada, funciona en Córdoba y no aglutina a nadie; hay una sola persona que interviene, que se dice representante y se sienta solo con el Enargas, firmando acuerdos de los que nadie en todo el país se entera”, criticaron. Para cerrar, manifestaron: “creemos que es hora de empezar a hacer valer nuestros propios derechos, y con esta nueva federación buscamos eso”.