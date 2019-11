https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 30.11.2019

Rodrigo Villarreal, crítico con el presidente tatengue "Spahn está nervioso porque tiene muchos frentes abiertos"

“A mí me sorprende que esté permanentemente mi nombre en los pensamientos de Spahn. Lo noto muy nervioso y no entiendo cuando habla de carnicería política. Nosotros tenemos la obligación de responderle a los 820 socios que nos votaron, a quienes le prometimos que le íbamos a contar las costillas al presidente y que íbamos a controlar su accionar. El estatuto no nos permite tener un representante de la minoría adentro de la comisión. El debe saber que fue a votar el 43 por ciento del padrón y que de ese 43 por ciento lo votó el 65 por ciento. Y que están los 820 votos nuestros más los 350 o 400 del doctor Decoud. Lo que dice es ningunear a muchos tatengues que no piensan como él”, fueron las palabras de Rodrigo Villarreal, mencionado en varias oportunidades por Luis Spahn en el encuentro del jueves con la prensa.



El principal referente de Triunfo Tatengue dijo que “Spahn no puede decir que yo prometí 6 millones de dólares, porque nunca lo dije. Fui muy claro en el calendario de eventos que debería armarse en torno al Angel Malvicino, porque no se genera dinero. Y eso ayudaría a que de una vez se termine con el axioma de la billetera. Eso está acabado. El mismo dice que no va a hacer más aportes. Pero hace todo lo mismo que hizo en diez años. Spahn debe llamar con altura a la oposición y le llevamos el proyecto”.



Respecto de la auditoría, que está funcionando con 6 de los 12 miembros que deberían estar (no concurren los integrantes de Filiales, de la comisión directiva y de Tate Campeón), señaló que “el trabajo técnico que se hizo es bueno. Hay cuentas a la que tuvieron acceso los auditores y no reflejan los números reales, que no cierran por ningún lado. Yo me pregunto: ¿por qué Spahn tiene frentes abiertos en los juzgados de Servini de Cubría, de Reynaldo Rodríguez, en la Justicia Provincial a través de la investigación del MPA?. ¿Por qué lo denunció Personas Jurídicas? Hizo un caza de brujas mencionando a los tres que lo denunciamos, pero acá hay un organismo de control como Personas Jurídicas que hizo el informe y lo elevó al Ministerio Público de la Acusación. No es una mano negra, como él dice”.



Tras confirmar que este sábado por la noche Triunfo Tatengue despide el año, aclaró que el pedido para que el presidente no retire fondos hasta que se sepa con certeza cuánto se le debe, “se hizo en setiembre de este año, con las firmas de Bertorello, de Cornaglia y la mía. No es nuevo. Pero está bien que lo reflote Tate campeón” y concluyó solicitando que “el presidente haga una convocatoria seria a las tres agrupaciones consolidadas y no haga una caza de brujas faltándole el respeto a Maria Salzmann, con la que se sacó una foto el día de las elecciones. Que deje de chicanear y de buscar chivos expiatorios”.