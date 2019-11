Crónica de un decir

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El concierto protagonizado por Andrea Eletti, Itatí Barrionuevo, Brenda Böck, Cintia Bertolino, Ana Suñé, Natalia Pérez, Gisela Trento y Viviana Barrios, con textos de Rosa García y danza de Paula Copello, se verá este miércoles en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo. Aquí, un repaso de la propuesta, en la voz de las protagonistas.

“Latinoamérica con letra y musa de mujer” es más que un concierto: tiene como finalidad dar voz a las mujeres autoras, creadoras, para nombrarlas, cantarlas y dar vida una vez más a sus obras. Por eso, el próximo miércoles a las 20.30 el escenario del Centro Cultural Provincial Paco Urondo (Junín 2457) reunirá el talento vocal femenino de las intérpretes santafesinas Andrea Eletti, Itatí Barrionuevo, Brenda Böck, Cintia Bertolino, Ana Suñé, Natalia Pérez, Gisela Trento y Viviana Barrios para ponerse en la piel de las grandes mujeres que han inspirado con su letra, música y voz el camino de las inolvidables melodías latinoamericana. Algunas de las musas elegidas para el concierto son Chabuca Granda, Violeta Parra, Eladia Blázquez, María Elena Walsh, Teresa Parodi, Margarita Lecuona y las contemporáneas Elizabeth Morris, Clara Cantore y la propia Suñé, entre otras.

Andrea Eletti, una de las protagonistas de Latinoamérica con letra y musa de mujer, afirma “El eje protagónico de este concierto será un tributo a la mujer cantautora latinoamericana. Surge de la necesidad de comunicar la presencia de la mujer en la escena, apostando a la construcción de espacios entre iguales. Estamos marcando un nuevo capítulo en la historia que tiene que ver con las mujeres que hicieron: cantantes, autoras, gestoras, creadoras, comunicadoras. Y este encuentro quiere rendirle tributo a todas”.

De este modo, saldrán a la luz las autoras y compositoras que están detrás de tantas canciones escritas de nuestra región, canciones conocidas, admiradas y disfrutadas. Según las artistas, “este concierto fue pensado por las ganas de balancear la música en favor de las mujeres, y sobre todo, para mantener vivo el espíritu de ellas”. El espectáculo estará acompañado en intervalos con relatos de Rosa García y Paula Copello en danza contemporánea.

Los arreglos y dirección musical estarán a cargo de Pancho Torres. Los músicos del concierto son Juan Candioti en cello, Elina Goldsack en flauta, Pichu Piccioni en percusión, Amparo Cabal en piano, Mariano Ferrando en bajo eléctrico y Pancho Torres en guitarra. En esta oportunidad, y bajo la organización del diputado Jorge Henn, los santafesinos podrán disfrutar del espectáculo con entrada libre y gratuita.

Encuentros

Ana Suñé, una de las que están en el grupo desde origen, cuenta sobre la génesis de este proyecto: “En marzo de este año tuvimos oportunidad de reunirnos unas cuantas cantoras y músicas en torno al Día de la Mujer. fuimos convocadas para cantar en el Teatro Municipal. Nos reencontramos con viejas amigas, que hace rato no veía, como Itatí Barrionuevo, y pude conocer a Viviana Barrios y chinas jóvenes como Candela Rodríguez y Maca Revolt. Se me ocurrió la idea de crear una Peña de las Cantoras, y empezamos a juntarnos bastante regularmente, para hablar de esto de ser músicas mujeres y lo que nos había pasado. Luego de unos cuatro o cinco meses Andrea nos comenta la idea, nos reúne a unas cuantas de estas mujeres y nos dice que quiere hacer este espectáculo donde se dé mayor visibilidad a las mujeres latinoamericanas como autoras; y me llenó de alegría que me incluyera como autora, no sólo como cantante”.

Sobre la selección de los temas comenta Eletti: “Como fui la que convoqué a las chicas elegí las canciones más representativas de cada una de las cantautoras que marcaron un camino. Que además tienen un contenido político, de lucha, de ideales. Ahí encontramos temas como ‘Juguemos en el mundo’, de María Elena (Walsh), una canción de adultos; Violeta Parra con ‘Maldigo’; otra muy significativa es de Eladia Blázquez, ‘El corazón al sur’”.

Y agrega: “La convoqué a Rosa García, porque es una persona que está laburando mucho la temática de género en el Museo Histórico, que planteó la Muestra ‘(H)ay Mujeres!’, tiene un gran recorrido en la perspectiva de género trabajada desde el área de educación del Museo; me gusta mucho cómo escribe y compartimos ideales. Por lo que le dí total libertad, una vez que el repertorio estuvo seleccionado: algunas canciones las elegí yo, otras las trajeron las artistas: algunas yo tenía ganas en particular de que estuvieran y compartirlas con referentes de la canción popular y latinoamericana de Santa Fe. Por eso llamé a estas grandes colegas, en las cuales me refugio para compartir un pedacito de cada tema, hasta que aparece el tango y hago El corazón al sur’. Las canciones grupales las elegimos entre todas, y ahí traemos composiciones más contemporáneas: estrenamos un tema de Ana Suñé; traemos uno de Clara Cantore; de las compositoras de Chile, Elizabeth Morris y Francesca Ancarola. Fue una selección bastante en conjunto, si bien la fui un poco pensando y ofreciendo mientras íbamos pensando la idea del espectáculo, que después bajo la dirección musical de Pancho Torres quedaron bellísimas. A partir de la selección de letras, Rosa hizo los textos que van narrando en algunos momentos del espectáculo, coreografiados por Paula Copello”.

Pluma propia

Suñé aporta, además de sus dotes de intérprete, dos canciones de su autoría; una de ellas se titula “Horizonte”: “Es una canción de mi repertorio nuevo, que ya la venía cantando pero no está grabada; la compuse el año pasado viendo cómo venían los argentinos en una sociedad muy polarizada y con mucho desgaste; y viendo que faltaba menos para cambiar el rumbo, probablemente. No sólo en torno a las cuestiones sociales y políticas, sino también los horizontes que cada uno a lo largo de la vida va teniendo que modificar. El horizonte no siempre es el mismo. Me acuerdo que Andrea ya venía cantándola conmigo porque le gustaba, por eso se la eligió: es un candombe , un ritmo bien del Río de la Plata. Parte de la letra dice: ‘Hay un horizonte que no para de mostrar este tiempo que está fuera del tiempo’. La música te coloca en un espacio y un tiempo diferente al del la vida cotidiana, de eso también habla; y también: ‘No puedo bajar los brazos nunca, yo elijo con quién quiero andar, con quien plantar banderas en el aire’: siempre esta idea de lo colectivo. Me encantó que formara parte de este espectáculo, porque es una canción pensada para catarla en colectivo, no yo sola: con otras personas, con el público incluso. Es una melodía muy simple para que la gente la pueda tararear y cantarla. Sobre el final repite varias veces: ‘El horizonte señala otro destino, yo elijo con quien quiero andar nuevos caminos’”.

La otra canción que eligieron las compañeras de Ana es “Sin miedo” : “A mí me sorprendió muchísimo porque es totalmente nueva, se las había mostrado a ellas nomás; hacía pocos meses que la había compuesto, el 1 de enero de 2019: mientras toda la gente dormía en la ciudad yo madrugué, me puse a cantar esto y a grabarlo. Es una rumba flamenca: me salí un poco de los géneros habituales, me surgió la idea de lo muy rítmico. La letra tiene que ver con que había pensado en irme de la ciudad (después al final no lo concreté); me quería mudar de ciudad y de país incluso. Al final el rumbo me presentó otro horizonte (risas). Habla de avanzar sin miedo aunque haya que cambiar de lugar: viajar, cruzar la ribera, las orillas, y encontrar cosas para hacer en otros lugares. Y aun en este irse hacia lugares donde una no sabe con qué se va a encontrar o le miedo (tiene sombras o destellos que no alcanza a distinguir a lo lejos), siempre tiene la confianza del camino que ya se ha construido, y la compañía (aun a la distancia) de los amigos que están siempre”.

Muestra itinerante

La idea es montar en el hall del Centro Cultural la muestra “(H)ay! Mujeres” con la curaduría de Rosa García. La misma recorre recorre la historia de las mujeres desde la conquista de América hasta el siglo XX, desde lo privado a lo público bajo el presupuesto de que lo personal, es político. “Aunque siempre presentes a lo largo de la historia, las mujeres fueron invisibilizadas por una forma de ver el mundo hegemónicamente masculina. Desde la resistencia a la conquista hasta la lucha por los derechos humanos en la dictaduras militares; desde el ecofeminismo hasta las organizaciones de la diversidad sexual, las mujeres han sido un puntal de las luchas latinoamericanas” se presenta esta exhibición, que integra la propuesta itinerante del Museo Etnográfico y Colonial Juan de Garay.

Al respecto comenta García: “La muestra surgió en el año 2012 y la investigación se realizó en función de repensar la propuesta que hacíamos para los visitantes del Museo en la que a mí personalmente me parecía que faltaba la presencia femenina. Entonces fue un año de investigación en distintas fuentes, bibliográfica sobre todo; y también al momento de la exposición acá en el Museo este se expusieron actas del Cabildo y actas matrimoniales y otras fuentes documentales que daban cuenta de la presencia y del accionar de las mujeres durante el siglo XVI y XVII.

Posteriormente a eso, como la muestra se pensó como itinerante para que pueda salir hacia las escuelas o hacia las instituciones que la solicitaban, se armó un material gráfico que trae propuestas para trabajar en el aula y que amplía algún tipo de información sobre todo en fuentes estadísticas sobre las situaciones de la mujer a lo largo del siglo XVIII y XIX también”.