Sábado 30.11.2019 - Última actualización - 15:27

15:24

San Luis e Ituzaingó Si no hay lugar para estacionar, se lo inventa

Un conductor pragmático y que no se hace mucho problema. Así podría definirse a quien conduce el auto que se ve en la imagen, enviada a nuestro whatsapp de Periodismo Ciudadano.

Aparentemente, esta persona ingresó al estacionamiento de un supermercado que estaba repleto y no había más lugar para dejar el vehículo, o al menos eso pensaría cualquiera que no tenga un poco de imaginación, pero este no es el caso: dejó medio auto dentro del parking, y medio auto afuera, o sobre la vereda y sobre la bien visible y demarcada senda peatonal. Esto ocurrió a la altura de calle San Luis en su intersección con Ituzaingó, en la recoleta santafesina.