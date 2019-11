Quedaron definidos los grupos de la Eurocopa 2020

Alemania, Francia y Portugal compartirán el "Grupo de la Muerte" en la fase final de la Eurocopa 2020, según determinó hoy el sorteo de las zonas en Bucarest, Rumania.



Así, los dos últimos campeones mundiales y el vigente campeón europeo compartirán el grupo más relevante de la fase final de la 16ta. edición del certamen.



El partido inaugural del torneo, que se disputará en varias sedes, será entre Italia y Turquía, en el estadio Olímpico de Roma, el 12 de junio. Las dos semifinales y final (el 12 de julio) se jugarán en Londres.



Los seis grupos de la Eurocopa 2020 quedaron de la siguiente manera:

- Grupo A: Italia, Turquía, Gales y Suiza.

- Grupo B: Bélgica, Rusia, Dinamarca, Finlandia.

- Grupo C: Ucrania, Holanda, Austria y ganador del repechaje D (Georgia, Bielorrusia, Macedonia, Kosovo).

- Grupo D: Inglaterra, Croacia, República Checa y ganador del repechaje C (Escocia, Israel, Noruega, Serbia).

- Grupo E: España, Suecia, Polonia y ganador del repechaje B (Bosnia, Irlanda Norte, Rep. de Irlanda, Eslovaquia).

- Grupo F: Alemania, Portugal, Francia y ganador del repechaje A (Rumanía, Islandia, Bulgaria, Hungría).

