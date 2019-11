Lavallén va con cinco volantes al Amalfitani

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 30.11.2019

18:16

Hace 18 partidos que Colón no gana de visitante y el DT sale a jugar con un solo delantero, que es el “Pulga” Rodríguez. La última alegría afuera fue el 14 de mayo del año pasado.

Al final será un solo cambio, pero no el de Escobar por Farioli. La decisión sorpresiva de Lavallén será poner al juvenil Franco Quiroz de “3”, dejar al también canterano Farioli entre los once y sacar del equipo al goleador colombiano Wilson Morelo para plantarse con cuatro defensores, cinco volantes y un solo punta en el Amalfitani contra Vélez. En la tardecita del domingo (19.40), Colón buscará romper una de las peores rachas de su historia profesional, ya que hace 18 fechas que no logra ganar por la Superliga en condición de visitante, saliendo del Brigadier. La última alegría fue cuando el “Barba” Eduardo Domínguez le ganó a Racing el 14 de mayo del año pasado, salvó su cabeza y se metió en la Sudamericana.



Sin jugar bien, Colón viene de dar una tremenda muestra de carácter, ya que luego de perder la Final Única de la Copa Sudamericana, le dio vuelta a Estudiantes de La Plata un partido que perdía 2-1 para finalmente ganarlo 3-2, con goles tucumanos: el “Pulga” puso el 2-2 y Brian Galván el grito que hizo temblar el Cementerio de los Elefantes.



Hay que recordar que luego de pisar el José Amalfitani de Liniers, Colón recibirá a Aldosivi de Mar del Plata en el Brigadier López y se pondrá al día en el Viaducto de Sarandí visitando a Arsenal (partido que se había postergado como consecuencia de la Final Única de la Sudamericana el 9 de noviembre).



Sin dudas que, en caso de confirmarse el 4-5-1 con el “Pulga” solito arriba, estará abierto el polémico debate futbolero una vez más. No sólo por ir con un solo delantero ante este necesitado y presionado Vélez, sino porque la referencia será el de Simoca, que tiene 34 años y quedó “tocado” físicamente del partido con Estudiantes de La Plata.



Claro que de la misma manera que descansa en los jugadores de experiencia que tiene, Lavallén quiere refrescar el once titular en este final de la temporada, insertando a Franco Quiroz y confirmando a Farioli entre esos cinco volantes que poblarán el mediocampo.



>>> Viajeros: además de los once titulares, Pablo Lavallén decidió que viajen a Buenos Aires los jugadores: Ignacio Chicco, Damián Schmidt, Gastón Díaz, Santiago Pierotti, Braian Galván, Mauro Da Luz y Wilson Morelo.



Heinze concentró a Cubero



Gabriel Heinze brindó la conferencia de prensa desde la Villa Olímpica, previa al encuentro ante Colón. Analizó lo que dejó la derrota ante Banfield, sobre la proyección de varios juveniles y confirmó a Cubero entre los concentrados.



En las vísperas del último encuentro como local que tendrá Vélez en 2019, el entrenador dejó en claro que todo el equipo buscará quedarse con los tres puntos “para darle una alegría a la gente”’. Respecto a cómo se encuentra el plantel, comentó: “Pudimos recuperar a todos y hace unos días que Robertone empezó a trabajar con nosotros y está bien”.



Focalizado en el trabajo integral que realice con los jóvenes canteranos, Heinze resaltó que “cuando empezamos este semestre hicimos un análisis de jugadores que iban a estar en selecciones y el número iba a ser grande. Por eso analizamos a los chicos de cuarta, quinta y sexta. Lo que busco en inferiores son jugadores que por características reemplacen a los jugadores que tengamos en el plantel. No tengo dudas cuando subo o pongo a un futbolista en primera, porque detrás hay un análisis”. Asimismo, en virtud del presente de sus dirigidos, dejó en claro que “hoy es un momento muy bueno del equipo para que suban los chicos de inferiores”.



Por último dejó en claro que Fabián Cubero integrará la nómina de concentrados ante Colón, al que definió como un rival “muy intenso, con mucha gente de experiencia y que por eso llegó a donde llegó”.



Con la mente puesta en volver al triunfo, el Gringo manifestó en claro su único objetivo de cara al domingo: “Nosotros trabajamos para darle una alegría a los hinchas. Si tengo que hablar de ellos, sólo tengo palabras de agradecimiento. No puedo pedirles nada, sólo queremos darle algo a ellos”.



Goleado en reserva



De la mano de Guillermo Moriggi como entrenador y con goles de Nazareno Bazán, Álvaro Barreal, otra vez Nazareno Bazán y Damián Fernández, todos en el primer tiempo, Vélez goleó 4-1 a Colón en reserva, descontando Juan Zurbriggen. El equipo de Pablo Bonaveri alistó a: Hass; Meza, Garcés, Espíndola, Barreto; Taborda, Moschión, Martínez, Aranda; Zurbriggen y Sandoval. Colón hace nueve partidos que no conoce la victoria.