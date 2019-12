"Se habla mucho del riesgo delictivo pero no del riesgo en las relaciones sexuales"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo dijo la doctora Laura Trosh, del programa de tratamiento de VIH del Cemafe. También advirtió un crecimiento de la propagación del virus. Y reclamó más campañas.

En el marco del Día Mundial en Respuesta al VIH —antes denominado Día Mundial de la Lucha contra el Sida—, que se conmemora este domingo, el Cemafe llevó a cabo durante las últimas dos semanas una serie de actividades en pos de evitar la propagación del virus.

Entre dichas actividades se destaca el ofrecimiento de un testeo de VIH y sífilis, al que le sumaron hepatitis B. “Aprovechando las consultas reumatológicas, cardiológicas y demás, les ofrecimos a los pacientes la realización de estos testeos”, explicó la doctora Laura Trosh, desde el programa de VIH del Cemafe. “Fue una estrategia para que las personas no deban sacarse sangre especialmente para esto”, agregó, y detalló luego que durante la campaña hasta el miércoles pasado se habían realizado 161 extracciones de sangre para dichos controles.

El Día Mundial en Respuesta al VIH se conmemora el 1 de diciembre de cada año, y se dedica a dar a conocer los avances contra la pandemia de VIH/sida causada por la extensión de la infección del VIH. El lema de este año es “Las comunidades marcan la diferencia”.

Con esta campaña, “tuvimos una amplia aceptación de toda la comunidad a realizarse el testeo”, dijo Trosh. “El objetivo de realizar los controles de esta manera fue para desmitificar de que están destinados sólo para jóvenes con determinado perfil, ya que cualquier persona sexualmente activa está expuesta”, agregó.

—¿Hay resistencia a realizarse dichos controles? —consultó El Litoral.

—Las personas adultas a las que les sugerimos la realización del testeo nos preguntaban: “¿Yo?”. Entonces se conversaba luego sobre el tema —explicó la doctora—. Las mujeres son mucho más abiertas que los varones, pero en líneas generales hubo muy pocas personas que optaron por no realizárselo.

Falta de difusión

Más adelante, Trosh advirtió que “todas las enfermedades de transmisión sexual han crecido exponencialmente durante el último año”. Lo atribuyó a “la falta de difusión” ya que “hoy por hoy no se habla masivamente del riesgo de adquirir enfermedades de transmisión sexual”.

Sobre esta falta de presencia del tema en las agendas de medios y del resto de la sociedad, la especialista reflexionó: “Se habla mucho del riesgo delictivo en la calle pero no se habla del riesgo en las relaciones sexuales”.

“Hoy todos sabemos que debemos salir a la calle sin el celular en la mano, sin joyas y con poco dinero. Son cambios de conducta, porque se habla todo el tiempo de la inseguridad”, describió la doctora. En cambio, “al no hablar y no contar lo que está pasando con las enfermedades de transmisión sexual en esta época, las personas creen que no están en riesgo, por lo tanto no usan preservativo y, en consecuencia, estamos viendo un recrudecimiento importante de enfermedades de transmisión sexual”, encendió la alarma.

5.800 nuevos casos por año

El Día Mundial en Respuesta al VIH se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1988. Se eligió esa fecha por cuestiones de impacto mediático. Desde entonces, el sida ha matado a más de 25 millones de personas en el planeta, lo que la hace una de las epidemias más destructivas registradas en la historia.

De acuerdo a las últimas estadísticas que se conocen a través del Boletín Epidemiológico (las nuevas se conocerán en el transcurso de este mes), cada año se detectan 5.800 nuevos casos de VIH, y se producen 1.400 muertes. El 80 por ciento está diagnosticado y 20 por ciento restante lo desconoce. Y se estima que son unas 129 mil las personas que conviven con VIH en Argentina. El 70 por ciento de los pacientes son atendidos por el sistema público. Y, a diferencia de otros países, en Argentina la población no tiene acceso directo a través de las farmacias a testeos de autoprueba de VIH, ni puede pedirla por correo.

Estas cifras no han variado considerablemente en los últimos años, por lo que aún resta mucho trabajo si es que se pretenden alcanzar las metas para poner fin a la epidemia en 2030. Con 129 mil personas viviendo con VIH este año —el 20% de las cuales desconoce su situación— se debería acelerar el ritmo de los diagnósticos para alcanzar la meta del 90% de personas diagnosticadas para el 2020.

Santa Fe

En lo que respecta a Santa Fe, se estima que en la provincia aproximadamente 11.300 personas viven con VIH, lo cual representa el 4,9 por ciento del país. Hay un promedio de 290 nuevos casos anuales de VIH (el 5% del total del país), según el último Boletín Epidemiológico que se conoce (2018). Y sólo en el Cemafe, “hay 90 nuevos infectados con VIH este año”, anticipó la doctora Trosh respecto de las estadísticas anuales que se darán a conocer durante este mes de diciembre. También advirtió que muchos de ellos “son diagnósticos tardíos, en etapas de la infección muy avanzadas, con riesgo de vida”, de los cuales “muchos son detectados en la internación, incluso dos de ellos fallecieron. Esto no puede suceder”, se quejó, porque “si realizamos los controles a tiempo, hoy la infección es muy fácilmente tratable”.

Sólo en el Cemafe se atiende hoy a “una población bastante grande, que supera los 1.000 infectados”, agregó Trosh, “por lo que estamos muy preocupados por lo que está pasando”, finalizó.