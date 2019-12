"El impacto por Lava Jato y Cuadernos ya está"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El periodista y abogado participó en Santa Fe del cierre del curso anual de periodismo judicial en la Corte Suprema de Justicia. Avances y retrocesos en investigaciones sobre casos de corrupción.

Hugo Alconada Mon es abogado y periodista; platense, premiado por sus trabajos de investigación ligados a casos de corrupción y autor de libros de fuerte impacto judicial. Prosecretario de Redacción del diario La Nación; columnista del New York Times y de The Washington Post, llegó a Santa Fe para participar de la charla de cierre del curso anual de periodismo judicial en los salones de la Corte Suprema de Justicia. Antes, conversó con El Litoral.

- ¿Rinde hoy hacer periodismo de investigación en la Argentina?

- En teoría sí. La teoría la sabemos todos: el periodismo de calidad que atrae a lectores, televidentes, oyentes, lectores por internet es lo que te hace distinto, el valor añadido. Después tenés la práctica y en la práctico no tengo claro que el periodismo de investigación rinda. No lo tengo claro porque al final del día cuando ves las notas más leídas, en muchas ocasiones terminan siendo el casamiento de Pampita y no la investigación que te demandó un año de trabajo sumando amenazas, aprietes. Además por lo que estamos viendo tampoco rinde en términos publicitarios o de recaudación para el diario porque lejos de atraer empresas que quieran asociarse a un producto de calidad, las empresas salen espantadas o retiran publicidad porque no quieren enfrentarse o enemistares con el poder político de turno; o no quieren enemistarse con algún colega empresario que quedó expuesto. Esta pregunta se complica en momentos en que vivimos situaciones de retracción económica donde lejos de abundar los anunciantes, escasean.

Agregá que vivimos en un país donde los derechos de autor valen poco, nada y no se respetan ni siquiera entre los medios de comunicación. Me ha pasado publicar notas de investigación que me han demandado meses, años de trabajo, y a la media hora está replicada en otros medios y solamente al final alguna mención por la cual creen respetar los derechos de autor. El diario (La Nación) ,tu diario (El Litoral) invierten tiempo, dinero, asumen riesgos y el material termina reimpreso y la nota es reproducida en todos los portales.

- La tarea investigaba del periodismo muchas veces termina en la justicia

- Donde tenés una dinámica hasta cierto punto con paralelismo con prensa y justicia. Muchos jueces y fiscales, al igual que muchos periodistas son procíclicos, se hincan ante el poder y cuando deja de tener poder un determinado gobierno o empresario le patean en la cabeza.

Me ha pasado. Desde que volví de Estados Unidos (fue corresponsal de La Nación) en 2009 entre febrero de ese año y diciembre de 2015 por mis investigaciones me llamaron a declarar cuatro veces; desde fines de diciembre de 2015 hasta ahora, 49, la inmensa mayoría sobre kirchnerismo. Ahora cuando el kirchnerismo empezó a recuperar espacios de poder dejaron de llamarme a declarar por mis investigaciones y me empezaron a llamar por mis investigaciones sobre macrismo, que llevaba publicadas hace dos o tres años. Hay una interacción entre prensa y justicia que no siempre es la mejor posible.

- Y la corrupción sigue vivita y coleando...

- Sí porque es inherente a la condición humana, es una cuestión de tentación. Cuidado, la corrupción alcanza a ámbitos locales, municipales, provinciales, nacionales, sector privado. Uno de los mayores nichos de corrupción es la corporación empresaria. El director de finanzas de una empresa que arregla con proveedores; el otro que se morfa dinero. Lo mismo pasa con la administración pública nacional. En algunas situaciones se registran avances interesantes, en otras retrocesos. Estamos hablando de que vivimos en una sociedad donde por momentos da la sensación de que la que corre con ventaja es la liebre y el que es visto como estúpido es la tortuga. Hay piratas que no pueden explicar su patrimonio y aparecen en las revistas, en televisión es entrevistado como celebrity. ¿De qué estamos hablando?

- Sumamos justicia ciega y endebles controles estatales

- No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Cuál es la imagen icónica del Poder Judicial?. La imagen de una mujer bella que en una mano tiene una balanza, en la otra la espada y una venda tiene que impartir justicia. ¿Es realmente así?. O se imparte justicia cuando desde ambos lados del expediente se trata de dos personas desconocidas, ignotas, anónimas. Creo que empieza a cambiar cuando una de las dos partes es poderosa y allí la balanza se empieza a modificar, los tiempos procesales son distintos, la consideración de los magistrados hacia una de las partes es distinta y ni te digo cuando las dos partes son poderosas, allí hasta inventan derechos, hacen otras cosas. No quiero ser injusto, hay mucho juez, mucho fiscal y mucho periodista muy digno, que se bancan de todos mientras otras miran para otro lado.

- Cuando hablamos de justicia, hablamos únicamente de justicia federal o es toda la justicia

- No, hay matices, debemos evitar generalizaciones, lo mismo con las justicias provinciales y en la federal depende de los fueros. Tentaciones hay en todos lados, pero hay fueros y fueros. El fuero correccional y criminal federal, ese que funciona en Comodoro Py, es bravo. Son tribunales complicados. Hay otros fueros, menos conocidos donde se dirime el futuro de la Argentina por ejemplo, el contencioso administrativo federal que discute fusiones o pleitos contra el estado nacional que te marcan el camino de la Argentina en las próximos décadas. Son menos sexy porque no tenes posibles víctimas, piratas, sino discusiones hasta reglamentarias. Es aburrido desde el punto de vista periodístico, pero importantísimo. Lo mismo en justicias de provincias. Te doy el ejemplo de mi ciudad, La Plata donde el fuero bonaerense que tiene la jurisdicción para los eventuales delitos contra la administración publica bonerense. Durante los 8 años de Daniel Scioli, cero condenas. ¿Significa que vivimos en la edad de oro de la transparencia y honestidad en la administración pública provincial y no nos dimos cuenta? o ¿es que miraron para otro lado durante ocho años y solo cuando Scioli dejó el poder empezaron a mirar con una lupa lo poco que aún no habían sobreseído?.

- Trabajas mucho sobre el capítulo argentino del Lava Jato que parece que a muchos jueces no les interesa en el país

- Creo que tanto en el capítulo argentino de Lava Jato como la causa Cuadernos el impacto ya está. No es el impacto ideal o mayor porque todavía no hay condenados, pero el impacto ya está. Ya salió a la luz la metodología, y entonces ahora toman las medidas para corregir los vicios, y si sabemos que hay prácticas de cartelización, como corregimos la cartelización; si sabemos como funcionan las operatorias a partir de sociedades off shore como corregimos para que no funcione para la corrupción, pero después nombres, fechas, cifras ya salieron a la luz. Incluso un aspecto positivo de la administración Macri o de los últimos años, fue la sanción de leyes como la figura del arrepentido, o la de responsabilidad penal empresaria. Por primera vez, personas o empresarios que iban a los coloquios de IDEA y con el dedito en alto te hablaban de ética y reclamaban seguridad jurídica, terminaron desfilando por tribunales teniendo que admitir que pagaban sobornos. Los Roggio, los Calcaterra, los Eunerkian , los Roca, desfilaron por tribunales. Es un avance. Más aún, la próxima vez que un funcionario se reúna con algunos de estos empresarios que ya admitieron que pagaron sobornos, se va a animar a pedirlo. Tenés un dilema: primero, no se anima a pedir sobornos;o segunda dinámica, pide el doble porque la prima de riesgo es más alta. Aunque ya no haya condenas, la causa Cuadernos, el capítulo argentino de Lava Jato ya tuvo un efecto, ya generó un sacudón.

- ¿Eso impactará en un menor costo de la obra pública?

- Costó fortunas. Es difícil mensurarlo y muy difícil evaluar esa hipótesis en los próximos años. Entre la recesión, inflación, cierre de crédito externo, dificultades para establecer las PPP, como sabes si el costo es real o no. Descalabró todo y no sé la consecuencia.

Lo que viene

Autor de varios libros que fueron best sellers y de fuertes investigaciones, guarda silencio sobre los trabajos en marcha. “Estoy

con investigaciones periodísticas por un lado, no puedo detallar y espero salgan el año próximo; otras de corto aliento, otras de largo y si con otro libro que no tiene nada que ver con la actualidad. Será mi primer libro de ficción histórica. Será sobre un momento que significó un punto de inflexión en la historia argentina. Siglo XIX, pero al mismo tiempo cuando vez aquella generación del 80 de la cual absorbimos la versión Billiken y empezas a ver como fue realmente y muchos de los vicios de hoy, vienen de arrastre de aquella generación. Dicho de otro modo, escribo el libro para demostrar que nuestras dificultades no son nuevas y que los desafíos para corregirlos son mayúsculos”.