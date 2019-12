https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 01.12.2019 - Última actualización - 10:00

9:56

Superliga Argentina Así quedó la tabla de los promedios luego de los partidos del sábado

Con 5 encuentros ya disputados en esta fecha 15, la tabla de promedios de la Superliga Argentina sufrió modificaciones.

Con el empate del viernes entre Gimnasia y Banfield, el Lobo sigue último y los de Falcioni llegaron a 81 puntos, superando por 9 a Patronato, el último equipo que descendería.

Por otra parte, Newell's perdió este sábado ante River y quedó a 7 unidades de los de Paraná.



Este domingo juegan San Lorenzo vs Patronato, Vélez vs Colón, Godoy Cruz vs Talleres, Aldosivi vs Independiente y Central Córdoba vs Rosario Central, en el partido más atractivo con la mirada puesta en el descenso.