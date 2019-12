https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 01.12.2019

11:01

El “Droopy” contó como vivió la Final Única

"Soy de Unión en serio y no podía desearle suerte a Colón"

En San Martín de Tucumán primero y en Huracán después logró la famosa continuidad, algo que no se le dio en Unión. “Es real que me costó cuando volví de México”, admitió.

