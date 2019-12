https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Espacios y edificios públicos

"Acá no sobró plata, y la verdad que se hizo una muy buena obra pública"

El arquitecto Luis Bruno, ex decano y actual profesor de la Facultad de Arquitectura de la UBA, ponderó las edificaciones y sectores públicos que se hicieron durante los últimos años en la ciudad. El Museo de la Constitución, los Jardines Municipales y el bulevar de la nueva Avenida Freyre, entre los más destacados.

