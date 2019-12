Comienza el Mes de las Academias

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Sala Mayor de San Martín 2020 recibe a los institutos de danza, arte y movimiento de la ciudad. Esta semana, presentarán sus muestras de fin de año Broadway Stars Santa Fe, la Academia Integral de la Danza y Brenda Xavier Studio.

La escuela de comedia musical bilingüe Broadway Stars Santa Fe presentará “A very, very, merry, merry Christmas Musical”. Foto: Gentileza organizadores

Como todos los años, en diciembre el Teatro Municipal 1º de Mayo (San Martín 2020) recibe a los institutos de danza, arte y movimiento de la ciudad en el Mes de las Academias, para compartir con la comunidad lo aprendido durante el año. En ese marco, esta semana habrá tres presentaciones en la Sala Mayor.

El jueves 5 a las 20.30, la escuela de comedia musical bilingüe Broadway Stars Santa Fe presentará “A very, very, merry, merry Christmas Musical”. El viernes 6, a la misma hora, la Academia Integral de la Danza realizará su Encuentro anual de danzas y acrobacias en telas 2019. El sábado 7 a las 21, será el turno del Estudio de Danza Brenda Xavier con “Bx Studio el Arte de las melodías”.

Academia Integral de la Danza

Las alumnas de Mónica Oller -directora del instituto-, Cintia Fernández, Rocío Corrales y Fiona Bosch, presentarán coreografías jazz latino, danza contemporánea, danzas urbanas, acrobacias en telas y fusiones.

Contarán con las voces en vivo de Valentina Ruggenini, Eliana Sandoval y María Victoria Vada, alumnas de Soy Canto Taller de Silvana Parano.

Broadway Stars Santa Fe

“A very, very, merry, merry Christmas Musical” es “una obra original para toda la familia donde buscamos reivindicar el valor del juguete como un amigo, en pos de que los chicos elijan una muñeca un superhéroe o un oso en lugar de la tablet, la play o el celu como su compañero de aventuras”, adelantan desde la escuela dirigida por María Fernanda Nallim. Participan los grupos Toddler Stars (3-5 años), Little Stars (desde primer grado), Junior Stars (desde 5º grado), el taller de Música y canto (niños), el taller de Técnica Vocal y Lenguaje Musical (adolescentes y adultos) y los talleres de Danza Clásica I (5-9 años) y Danza Clásica II (8-13 años).