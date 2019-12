Lavallén: "Intentamos otra cosa, pero el resultado fue el mismo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador sabalero enfrentó los micrófonos y dejó sus impresiones sobre la actualidad de su equipo “teníamos que taparlo a Gago, que es la clave del juego de ellos... no pudimos”.

A poco de finalizado el partido, en lo que fue una contundente derrota ante Vélez, el director técnico sabalero habló sobre el desarrollo del partido y sobre su actualidad.

—Siguen con una racha muy mala como visitante...

—Es fútbol, nos ha costado mucho afuera de casa, no solo hoy, como en cada oportunidad había esperanzas de dejar otra impresión, pero no se pudo, se sabía que ellos iban a tener mucho tiempo la pelota y así fue, pero embocaron el primer gol en una volea, después vino el segundo y más allá que pudimos descontar, ellos se encontraron con el tercero y de ahí se complicó aún mas.

—Armaste un esquema distinto...

—Teníamos que marcar a Gago y yo no le puedo dar esa función al “Pulga” o a Morelo, por eso teníamos que cambiar de esquema y en base a esto hicimos los cambios, pero no resultó. Había que marcarlo a Gago y no lo pudimos controlar. En la jugada del primer gol creo que nos estaba sobrando un jugador dentro del área, pero son circunstancias de juego y Almada “la prende como la prende” y la clavó abajo. Hoy lo planteamos más allá de los nombres con otro esquema y tampoco se nos dio, es inexplicable, porque uno ve que el equipo de local responde de otra manera. Hay que seguir trabajando y buscando la causa, porque de local el equipo tiene reacción y de visitante no.

—Cuando regresaste al esquema tradicional el equipo tuvo algo...

—En realidad sabíamos que cuando volvíamos al 4-4-2 a Fernando Gago le dábamos vía libre, ahí empezó a hacer circular la pelota y ellos con el marcador arriba, a nosotros se nos hacía imposible, cuando vos jugás con dos ‘nueves‘ que son bien posicionales, en esa posición tenés que sacar un volante y te quedas desbalanceado. Seguramente cuando lo metimos a Wilson, con el 4-4-2 tratamos de llegar, pero sabíamos que con Gago liberado iban a dominar el partido.

—¿Qué les dijiste en el entretiempo?

—Que nos diéramos cuenta que cuando podíamos encadenar 3 o 4 pases, saliendo de la zona de presión el equipo tenía llegada, se repitió el hecho que no tenemos consistencia en el juego a la hora de tener la pelota, quizás porque el rival presiona bien o nos falta inteligencia para ocupar los espacios cuando la tenemos. Intentamos tener un equipo más amplio para tener la pelota, pero solo lo logramos cuando estabamos 0-2, luego el tercero nos golpeó demasiado.

—¿Qué se hace para mejorar cambiar esto?

—Tenemos que hablar con los jugadores, nosotros tenemos una lectura pero los jugadores también tienen su parecer, no se entiende que en nuestra cancha jugamos de una forma y afuera no lo hacemos de la misma manera.

—En la semana se habló de tu desvinculación. ¿sabes algo?

—Nada, yo mañana entreno a la cuatro y media de la tarde y tenemos que seguir trabajando para mejorar, hoy se perdió y perdimos todos los juegos afuera de Santa Fe, hoy pensamos otro esquema ante un rival que no venía en su mejor momento, pero que tiene trabajo y jerarquía, además tuvieron una muy buena noche.

—¿El futuro?

—Trabajar en el partido mas importante que tenemos encima, que es Aldosivi. Siempre cuando uno pierde se va preocupado, lógicamente cuando el rival te supera hay que tratar de encontrar las causas, uno gana de local y pierde de visitante, creo que por ahí esta la clave para mejorar esto.

9 de 9

La era Pablo Lavallén tiene resultados muy negativos cada vez que salió del Brigadier López, tal es así que perdió los 9 que disputó. Colón, más allá de su actual entrenador logró su última victoria como visitante, el 14 de mayo de 2018 —567 días—, en el recordado partido ante Racing, que le valió la clasificación para la Copa Sudamericana de este año