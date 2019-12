Argentina cayó ante Rusia y complicó su clasificación en el Mundial de handball de Japón

La selección femenina de handball perdió este lunes 35 a 22 ante Rusia y complicó su clasificación a la próxima fase en el Mundial que se disputa en Japón.



Los próximos compromisos de Argentina -que sumó su segunda derrota- serán frente a China mañana; Suecia, el jueves; y la República Democrática del Congo, el viernes en Kumamoto.

When you are 20 centimetres shorter than your defender, you can always use your magic to succeed 🧙‍♀️. Here's @CAHandball's 🇦🇷 @macasans trick today versus Russia! 🎩✨ #Japan2019 #handinhand pic.twitter.com/a7EOhjOhuz