"En momentos de incertidumbre, la mejor inversión son los ladrillos"

Las restricciones cambiarias implementadas ofrecen nuevas oportunidades en el sector de la construcción. Por la incertidumbre financiera, cada vez más lo eligen como opción de ahorro e inversión.

El desarrollo inmobiliario es uno de los mercados más atractivos para las inversiones por la gran cantidad de posibilidades, la rentabilidad y la estabilidad. Hoy, con la incertidumbre de un dólar paralelo y las barreras a la compra de divisas, reafirma su peso y abre una gran oportunidad para resguardar los ahorros.



“Los buenos inversores son los que encuentran los momentos precisos para invertir”, definió Daniel Arditti, Presidente de CAM Construcciones. “En el escenario actual de traspaso y los vaivenes del mercado financiero, invertir en construcción es una alternativa estable”, agregó el empresario.



De esta forma, los desarrollos inmobiliarios de alto nivel garantizan una instrumentación eficiente y eficaz de la inversión, y se convierten en una opción sólida frente a la inflación y la imposibilidad de comprar dólares al precio oficial para el ahorro.



Con más de 28 años de trayectoria, Construcciones Arditti Morgenstern (CAM) se especializa en potenciar espacios tradicionales de la ciudad de Santa Fe, ofreciendo obras con materiales de primera calidad que son un gran medio para revalorizar los ahorros.

Las nuevas construcciones, frente al cepo, son una ocasión para destinar pesos que no pueden pasarse a dólares, en aquellos casos de quienes tienen grandes ingresos en moneda nacional, y que tienen el respaldo del ladrillo, valuado en dólares.



“La inversión en bienes inmuebles siempre estuvo vigente. En esta coyuntura, los proyectos que ofrecen valores en pesos son una opción frente a la falta de acceso a moneda extranjera”, detalló Arditti. “En nuestros proyectos, tanto el anticipo como el cronograma financiado son en pesos presentándose como una gran oportunidad de inversión”, comentó el empresario.



Actualmente, CAM cuenta con 18 edificios en construcción, ubicados en las mejores zonas de la ciudad, que proponen la compra de departamentos con una financiación a la medida del cliente y tres años de garantía post-venta. Estos proyectos no solo generan seguridad, sino que la rentabilidad de dicha inversión crecerá notablemente.

En ejecución

Por su parte, Aby Arditti, sostuvo en diálogo con El Litoral que “hoy estamos haciendo 14 edificios los que están en diferentes porcentajes de avance. En algunos casos los edificios están en plena comercialización y no se comenzaron con la colocación de los pilotes, otros están en ejecución y algunos, superaron la etapa de diseño y se darán a conocer en poco tiempo más. Los edificios generalmente se ofrecen desde que son lanzados y, de ellos, una gran cantidad se adquieren “de pozo” aunque, a veces, quedan algunas unidades para la comercialización una vez ejecutados”.



El empresario volvió a remarcar que “en este contexto de incertidumbre en el que no se sabe qué es lo que va a pasar, donde hay instrumentos financieros de alta volatilidad; hay que tener en cuenta la importancia de la seguridad que da el ladrillo. Hay que evaluar que quien compra una unidad, está haciendo una inversión que tiene un grado de seguridad y de certidumbre, muy alta.

Es decir, compró un departamento y hasta pudo pagar en pesos para una inversión que se cotiza en dólares. No es que compró bonos los que, hoy por hoy, no se sabe si la Argentina entra en default, o compró dólares o hizo un plazo fijo. Un departamento es una inversión tradicional y segura. En momentos de alta incertidumbre cobra más valor como una excelente inversión”.



Arditti ahondó el concepto al expresar que “además hay que valorar la tangibilidad. Se es propietario de un departamento, es algo concreto. Si se hace un plazo fijo, si compra Lebac, Leliq o algún otro instrumento financiero muchas veces no sabe adónde va a terminar y si va a ganar o va a perder, y cuánto en cada caso. Cuando adquiere un departamento la persona sabe que dispone de un inmueble. Además, en el actual contexto económico, devaluatorio, se posiciona como una buena oportunidad”.



- Otro aspecto importante es la trayectoria al el momento de concretar la compra del inmueble, sostuvo El Litoral.

- “Efectivamente. Ocurre que, a veces y según el momento del mercado, se juntan un grupo de amigos y realizan una inversión pero hay que tener en cuenta las vicisitudes a las que está sometido el país. Cuando alguien va a disponer de sus ahorros también tiene que evaluar la seriedad de la empresa con la que va a realizar la operación. En Santa Fe, afortunadamente, hay varias que tienen esta característica. Y es CAM una de las que hace años que está en Santa Fe y ha pasado momentos de crisis, de bonanza y que haya hecho todo un recorrido. En nuestro caso, el cliente compra confianza puesto que lo adquiere “de pozo” algo que le prometemos que se los vamos a entregar en uno, dos, tres o cuatro años. Por eso la confianza es fundamental en este tipo de operatoria.





Brigadier de Oro

En la última edición del Brigadier 2019, CAM Constucciones fue merecedor de la distinción del Brigadier de Oro por su trayectoria. Cabe recordar que, en la actualidad, la empresa ostenta 98 edificios terminados y en construcción. “Y vamos rumbo al CAM número 100”, sostuvo Arditti además de remarcar que “tenemos más de 3.800 unidades entregadas y escrituradas”.







Garantía pos venta por tres años

Un elemento que destaca dentro de las operaciones de CAM es que “quien adquiere una unidad cuenta con tres años de garantía pos venta, con lo cual, la relación con el clliente no termina en el momento de la entrega del departamento sino que continúa a través de este departamento de pos venta con el cual nos comprometemos a solucionar cualquier inconveniente que la unidad tenga. El propietario cuando detecta un problema, levanta el teléfono, llama al departamento de pos venta presenta su reclama e inmediatamente le damos curso para dar una respuesta. Como toda otra garantía, la cobertura es para aquellos problemas que tienen que ver con la construcción y no con el uso de la vivienda. Si alguien tiró mucho papel en el baño y se tapó, no es una cuestión de pos venta pero sí ocurre que los eficios trabajan, se van asentando y, por ejemplo, pueden surgir alguna rajadura, una fisura y allí sí, vamos a dar una respuesta. O puede ocurrir que algún artefacto de los que se colocan que esté fallado y, ante hechos de este tipo, brindamos la solución”.







Compromiso de calidad

Aby Arditti puntualizó que “CAM ha desarrollado algunos puntos de la ciudad y los ha transformado tal como ocurrió en el sur, con los edificios del lago del Parque Manuel Belgrano; en la zona del puerto con el conjunto de Amarras (Puerto Amarras, Amarras Center y que continúa con Garden Inn) y hoy estamos desarrollando bulevar Pellegrini con cuatro proyectos en el tramo que va desde el 2800 al 3100 que comienza con el edificio Roma”.

Agregó que “también hemos concretado la recuperación de espacios en la ciudad tal como ocurrió en Suipacha entre San Martín y 25 de Mayo hace algunos años hicimos dos torres que cambiaron la fisonomía de una cuadra que estaba abandonada; recuperamos el edificio de 9 de Julio esquina con Irigoyen Freyre que estuvo como una estructura hueca durante años, nosotros lo tomamos y lo terminamos. Estos constituyen hitos del compromiso que tenemos para con la ciudad de Santa Fe para desarrollar nuevas posibilidades de vivienda en lugares que no estaban desarrollados”.