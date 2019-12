https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 02.12.2019

14:44

Desde el domingo Santiago Bal está en coma farmacológico

Santiago Bal se encuentra en coma farmacológico desde este domingo debido a que su estado de salud empeoró notablemente. El actor, que está internado en el IMAC, sufrió una infección en los pulmones, una complicación en las vías urinarias y una arritmia, por lo que se encuentra intubado, informó a LA NACION el hijo de Bal, Mariano.



Cabe recordar que el actor de 83 años ha sido internado varias veces en los últimos meses por diferentes problemas de salud. Su exesposa, Carmen Barbieri, fue una de las personas que estuvo muy pendiente de él e incluso lo albergó en su casa para que lo atiendan enfermeros y médicos de manera constante.



Hasta la semana pasada parecía que el artista había mejorado debido a un video que su hijo Federico Bal había subido a las redes sociales. Allí mostraba su evolución y lo hacía probar una gaseosa que él hacía rato quería volver a tomar.



"Resulta que mi viejo hace unos días quería tomar Fanta. Me dice que se había olvidado del gusto. Y él no puede porque tiene gas, no puede tomar gaseosa. Entonces con los enfermeros hablamos para ver si podíamos darle una 'gasita' como para que se moje los labios", explicaba Federico en el video.

Tras ello, mostraba el momento en el que Santiago probaba unos sorbos de gaseosa y su hijo le preguntaba a qué le hacía acordar ese sabor. "A cuando era chico y jugaba con los pibes del barrio", respondía el artista emocionando a todos.