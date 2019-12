https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Apenas 8 goles en 14 partidos

Llega Huracán, el que tiene menos gol de todos

Si bien Apuzzo lo hizo reaccionar cuando agarró, ahora volvió a la realidad y no puede ganar. Para colmo, Superliga lo sancionó por la deuda con Godoy Cruz: no podrá incorporar.

¡Este valió por 8! En realidad, cualquiera de los dos: el de Lucas Barrios y el de Fernando Coniglio después. Fue el 2-0 que sirvió para ganarle el clásico a San Lorenzo en el Tomás A. Ducó, la gran alegría “quemera” en este semestre complicado para el “Globo”. Foto: El Litoral



Tres ganados, seis empatados, cinco perdidos. Dos técnicos consumidos. Apenas 15 puntos, lo que marca un rendimiento del 35.71 de los puntos jugados. Son los números en rojo de este Huracán que llega a los tumbos, pero con un dato mucho más alarmante: apenas hizo 8 goles en 14 fechas, reflejo total de la anemia del “Globito”. Los otros dos equipos con menos goles son Patronato y Aldosivi, ambos con once, que están perdiendo la categoría. Antes de irse a las vacaciones, le quedará Unión esta noche y después Arsenal de local en el Tomás A. Ducó. Sin dudas, que de lo que ocurra en estos dos juegos dependerá y mucho el futuro del entrenador pensando en el 2020. Para colmo, más allá del tema DT, el club fue sancionado por la Superliga Argentina de Fútbol (SAF): no podrá incorporar refuerzos. Tenés que leer Cerrar bien de local y acomodar la campaña ¿El motivo?: simple... el “no pago” de fichajes anteriores. En su momento, el Comité de Disciplina de la Superliga (SAF) emitió un comunicado en el que estableció que Huracán fue inhibido para incorporar jugadores en el próximo mercado de pases e Independiente fue multado económicamente. Ambas resoluciones se dieron tras el incumplimiento del pago de la deuda por el pase de futbolistas de Godoy Cruz. Juan Garro, en el caso de Huracán, y Leandro Fernández, Diego Rodríguez y Emanuel Aguilera, en el de Independiente. Es sabido que la situación económica del Globo tambalea desde hace rato. A principios de este año, a raíz de las irregularidades en sus declaraciones juradas, tanto el club de Parque Patricios como San Lorenzo fueron sancionados con la pérdida de seis puntos y con la imposibilidad de sumar nuevos jugadores. Sin embargo, ambos clubes apelaron y solucionaron la cuestión, aunque están obligados a realizar auditorías mensuales durante dos años. En este caso reciente, Godoy Cruz demandó a Huracán ante la Superliga por el incumplimiento del pago total de la compra de Garro. Las dos instituciones del fútbol argentino habían acordado que el pase se iba a abonar en nueve cuotas: “Una al momento de la firma del contrato, 4 (cuatro) a abonarse mensualmente entre los meses de septiembre y diciembre del año 2018, y 4 (cuatro) más a pagarse de manera mensual entre los meses de febrero y mayo del año 2019”, según indica el comunicado. Huracán no abonó las últimas cuatro cuotas del pase. Ante esto, Godoy Cruz recurrió a la Superliga, quien intimó al club que preside Alejandro Nadur para que pague la deuda. Como esto no ocurrió, SAF repitió la acción y, ante una nueva desobediencia del club de Parque de los Patricios, le abrió un expediente. Tenés que leer Unión y Huracán, casi iguales frente al espejo “La realidad es que Huracán no pagó la deuda con Garro. Hubo un acercamiento con Godoy Cruz. Se había avanzado en la forma de pago, pero luego no se cerró. Restan pagar 600 mil dólares”, expresó el presidente Alejandro Nadur. “Huracán tiene un déficit operativo y por eso no pudo pagar la deuda por Garro. Además, debemos pagar el 50% restante de Chávez que es 1,2 millón de dólares. A esto se le suma una parte del pase de Lucas Gamba. En su momento, se pidió un préstamo para pagar a Salcedo y a Garro, pero no cubría el total de la ficha de los jugadores. Cuando se vendió a Gamba, se terminó de pagar a Salcedo, no así pasó con Garro”, añadió el titular de la institución de Patricios. También, en la resolución del Comité de la Superliga se destaca que, de persistir la situación al cierre del mercado de transferencias, Huracán no sólo no podrá traer jugadores “hasta que regularice la deuda”, sino que además “se aplicará de manera inmediata una sanción de quita de entre uno (1) y (3) puntos”. 8 goles Tres de Fernando Coniglio, dos del “Droopy” Gómez y después un gol cada uno para los siguientes jugadores: Lucas Barrios, Norberto Briasco y Nicolás Cordero. Así se repartieron los 8 goles de Huracán en estas 14 fechas. Coniglio y Gómez, dos ex jugadores de Madelón. “Quemeros” concentrados El entrenador Néstor Apuzzo llegó a Santa Fe con los futbolistas que habían quedado concentrados para el partido ante Unión de Santa Fe, correspondiente a la decimoquinta fecha de la Superliga Argentina, a disputarse hoy desde las 21.10, en el estadio 15 de Abril. La delegación “quemera” llegó al aeropuerto de Paraná y se alojó finalmente en un hotel de esta ciudad. Los concentrados de Apuzzo son: Antony Silva, Gonzalo Bettini, Nicolás Romat, Adrián Calello, Saúl Salcedo, Lucas Barrios, Martín Ojeda, Walter Pérez, Rodrigo Gómez, Lorenzo Faravelli, Mariano Bareiro, Nicolás Cordero, Fernando Pellegrino, Fernando Coniglio, César Ibáñez, Mauro Bogado, Juan Ignacio Vieyra, Javier Mendoza y Agustín Curruhinca.

