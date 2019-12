https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 02.12.2019 - Última actualización - 17:13

17:01

Hay memes

Tuiteros aseguran que Ciro Messi "no existe"

Lionel Messi y su familia asistieron a la entrega de premios Balón de Oro. El gran ausente, otra vez, fue su hijo menor Ciro, y muchos empezaron a conjeturar que el niño en realidad no existe.

Foto: Captura de pantalla



Foto: Captura de pantalla

Hay memes Tuiteros aseguran que Ciro Messi "no existe" Lionel Messi y su familia asistieron a la entrega de premios Balón de Oro. El gran ausente, otra vez, fue su hijo menor Ciro, y muchos empezaron a conjeturar que el niño en realidad no existe. Lionel Messi y su familia asistieron a la entrega de premios Balón de Oro. El gran ausente, otra vez, fue su hijo menor Ciro, y muchos empezaron a conjeturar que el niño en realidad no existe.